Il Napoli non molla Beukema, arriva un assist inaspettato: chi sta aiutando gli azzurri

Gli azzurri trattano con il Bologna per il difensore centrale che apre all’addio: la sua volontà è giocare in un top club: spunta un alleato

Il Napoli sul fronte del calciomercato è inarrestabile. Manna e il suo staff sono a lavoro per concludere con il Bologna e definire l’arrivo di un difensore che possa rinforzare l’ottima linea difensiva di Antonio Conte.

La priorità è Sam Beukema: il difensore olandese classe 1998. In queste settimane si sono intensificati i contatti tra i due club per concludere la trattativa. E nella serata di ieri le parti hanno avuto nuovi colloqui, che hanno coinvolto anche il nome di Ndoye.

Operazione Beukema, il Napoli trova un alleato inaspettato

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, a spingere Beukema verso Napoli non è solo la dirigenza azzurra, ma anche un alleato inatteso: l’ambiente della Nazionale olandese. Il messaggio lanciato dal CT Koeman è stato colto dal difensore.

In chiave Mondiale 2026, il centrale sa che un salto di qualità nel club potrebbe pesare nella scelta del CT. Questo rafforza la volontà del giocatore di spingere per la cessione per giocare in una squadra con ampia visibilità internazionale e soprattutto impegnata nella Champions League.

Il Napoli è la squadra campione di Italia, e indossare il tricolore sul petto sarebbe un simbolo di prestigio per il calciatore, reduce da una stagione importante in Serie A.

Beukema-Napoli, le cifre dell’affare

L’affare potrebbe chiudersi per 30 milioni, cifra messa sul piatto dell’offerta proprio dal club azzurro. Al calciatore, invece, è stato proposto un biennale da 3 milioni netti fino al 2030.

La volontà del calciatore è chiara e sarà un elemento necessario nella trattiva con il club emiliano che vorrebbe elevare il valore del suo cartellino. Il Bologna gioca al rialzo, ma il Napoli non si arrende e conta che la l’intenzione del difensore incida positivamente sulla trattativa.