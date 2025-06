Napoli, nuovo assalto a Lookman: De Laurentiis ha preso una decisione

Partenopei sempre più scatenati sul mercato, nel mirino la stella nigeriana dell’Atalanta: le cifre della trattativa per arrivare all’attacante

Il Napoli ha deciso di alzare l’asticella. Con l’arrivo già ufficializzato di Kevin De Bruyne, un colpo che ha scosso l’intero panorama calcistico italiano, e del giovane talento Marianucci, il club partenopeo manda un segnale forte: restare protagonisti, e magari esserlo anche in Europa.

Ma non finisce qui. Perché la dirigenza azzurra ha messo gli occhi su un altro profilo di altissimo livello, direttamente dalla Serie A: Ademola Lookman.

Il Napoli tenta il colpaccio, Lookman nel mirino: le novità

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis sta dialogando direttamente con Antonio Percassi, patron dell’Atalanta, per dare l’assalto al top player nigeriano.

Una mossa ambiziosa, che testimonia la voglia del Napoli di partire da certezze consolidate in Serie A. Il rapporto tra i due club è ottimo. Spesso Napoli e Atalanta si sono trovate fianco a fianco nei tavoli della Lega Serie A, condividendo visioni e battaglie. Un’intesa che ora potrebbe facilitare un’operazione di mercato potenzialmente esplosiva.

Secondo quanto si legge su Il Mattino, i bergamaschi hanno valutazioni molto alte, ma quando De Laurentiis si fissa un obiettivo, è noto che non bada a spese. Lo stesso era successo con Koopmeiners: per strapparlo alla Dea, il patron azzurro era pronto a mettere sul piatto un assegno da 60 milioni di euro, anche se poi l’olandese ha scelto la Juventus.

Non solo Lookman: Scalvini resta una pista concreta

La trattativa con i bergamaschi, però, non si ferma a Lookman: sul banco c’è anche Scalvini, il difensore moderno che ogni allenatore sogna: fisico, tecnica e intelligenza tattica.

Un profilo che sposerebbe perfettamente il progetto tecnico che sta prendendo forma sotto il Vesuvio, dove l’idea è quella di costruire una squadra che unisca talento e affidabilità. L’arrivo di De Bruyne, d’altronde, è stato un messaggio chiaro: il club non vuole solo partecipare, ma dominare, e possibilmente non solo in Italia.

Con un presidente che ama sorprendere, e con il mercato ancora lungo, c’è da aspettarsi ancora tanti colpi di scena. Ma intanto, i tifosi partenopei possono già iniziare a sognare: dopo KDB, l’azzurro potrebbe tingersi anche dei colori nerazzurri di Lookman e Scalvini. E a quel punto, sarebbe davvero difficile non sognare in grande.