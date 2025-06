Napoli su Grealish, svelata la formula: così si può fare

Azzurri scatenati sul mercato: dopo De Bruyne il ds Manna cerca l’ennesimo colpo dal Manchester City.

Il Napoli si conferma padrone del calciomercato italiano. Dopo aver ingaggiato il fuoriclasse De Bruyne, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a stupire la tifoseria partenopea. La dirigenza azzurra è costantemente al lavoro per soddisfare le richieste di Antonio Conte e trovare profili interessanti.

Tra i vari obiettivi del Napoli per la fascia sinistra c’è anche Jack Grealish. Nell’ultimo periodo l’esterno del Manchester City non ha trovato molto spazio nella squadra di Guardiola e un trasferimento potrebbe essere la soluzione migliore: il club campione d’Italia ha già pronta la formula per prelevare l’attaccante inglese.

Grealish può arrivare in prestito: la situazione

Il Napoli fa sul serio per l’esterno inglese: il club azzurro non eguaglierà lo stipendio offerto dal Man City ma punterà ad ingaggiarlo in prestito.

Un altro top player nel mirino del Napoli. Negli ultimi giorni, infatti, il nome di Jack Grealish è stato spesso accostato al club campione d’Italia. La dirigenza azzurra lo monitora da tempo e crede che possa essere l’innesto perfetto per la rosa di Antonio Conte. Con un eventuale trasferimento in terra campana, Grealish ritroverebbe il suo compagno di squadra Kevin De Bruyne e potrebbero continuare a stupire insieme.

Il nodo principale in questa trattativa riguarda il ricco ingaggio dell’esterno. Attualmente l’ex Aston Villa percepisce circa 300mila sterline a settimana, per un totale di 16 milioni annui. Secondo il tabloid inglese The Telegraph, il Napoli non ha alcuna intenzione di pareggiare un’offerta del genere: proprio per questo motivo il direttore sportivo Manna sta seriamente valutando l’ipotesi di un prestito.

Grealish o Garnacho: il Napoli deve prendere una decisione

“Derby” di Manchester per il Napoli: la squadra partenopea andrà fino in fondo per uno tra Garnacho e Grealish. Fuori discussione l’ipotesi di ingaggiare entrambi gli esterni.

Sky Sport UK ha riportato un aggiornamento interessante sulle idee di mercato del Napoli. Oltre all’interesse per Jack Grealish, il team azzurro segue da molto tempo Alejandro Garnacho, giovane talento in forze al Manchester United. Già nella scorsa sessione di calciomercato il Napoli cercò di trovare un accordo con l’argentino, ma alla fine la trattativa non andò in porto.

Nonostante il fortissimo interesse, per il Napoli è impossibile prendere entrambi. La dirigenza partenopea sta valutando attentamente il profilo più adatto, anche dal punto di vista economico: il Manchester United chiede almeno 80 milioni di euro per Garnacho, mentre i rivali del City potrebbero privarsi di Grealish anche per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.