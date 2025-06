Mercato Napoli, Lang e non solo per l’attacco: il punto di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha fatto il punto per il mercato del Napoli in attacco: Lang e non solo, tutti gli aggiornamenti.

Il Napoli sta accelerando le trattative che riguardano l’attacco. Sia sul fronte della prima punta (con Nunez sempre più in testa), sia per quanto riguarda l’esterno d’attacco (tanti i nomi in lista), arrivano novità confortanti.

Per i colpo sulle fasce offensive le ultime ore vedono un’accelerata decisa per Noa Lang, che potrebbe però non essere l’unico acquisto in quel ruolo. Non tramontano, così, le altre piste trattate in precedenza, fra cui quella per Ndoye.

Romano: “Contatto diretto tra le 24 e le 48 ore per Lang”

Ha fatto il punto su queste trattative anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale X. Confermata l’accelerata per Lang, ma anche la presenza di altre piste alternative. Di seguito le sue parole al riguardo:

“Il Napoli incontrerà il PSV in questa settimana con un contatto diretto previsto tra le 24 e le 48 ore per discutere le condizioni dell’accordo con Noa Lang. È nella rosa dei candidati per il ruolo di ala insieme a Dan Ndoye (condizioni personali concordate, ma non ancora tra i due club) e Jadon Sancho. Grealish non è presente nell’elenco”.

Insomma, la trattativa per Lang è decisamente ad un buon punto, ma non tramontano le altre piste, Questo sembra confermare l’intenzione del club di acquistare così non uno, ma due giocatori nel ruolo. Altra smentita, invece, da parte dell’esperto di mercato sul nome di Grealish, che sembra oramai destinato ad altri lidi rispetto a quello azzurro.