Napoli, occhi anche sul futuro: nel mirino un super talento classe 2006

Il Napoli tiene gli occhi ben attenti anche sul futuro: contatti in corso per l’ingaggio di un grande talento classe 2006, i dettagli.

Il Napoli è scatenato sul mercato. Domani sarà il giorno che celebrerà l’acquisto di quello che è forse il colpo più grande dell’era De Laurentiis come Kevin De Bruyne. Si tratta di un giocatore di grandissima esperienza, di età più avanzata rispetto ai profili che vengono in genere trattati dal club. Oltre a lui, ha già svolto le visite mediche Marianucci ed è in definizione la trattativa per Musah. Gli occhi rimangono puntati però anche sui colpi in prospettiva.

Il Napoli punta il giovanissimo Mathias Ferrante

Secondo quanto riportato infatti da Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe trattando l’acquisto del giovanissimo portiere classe 2006 Mathias Ferrante, di proprietà del NovaRomentin.

Reduce da una grande stagione in Serie D, Ferrante ha attratto l’interesse di altri club di Serie A come Parma, Lecce e Udinese. IL Napoli ha però avviato i contatti per anticipare la concorrenza e portarlo alla propria corte.

Oltre a profili di spessore internazionale come De Bruyne, quindi, il Napoli tratta quindi anche calciatori più giovani, utili a rinforzare per il momento il settore giovanile e magari un giorno occupare un posto ancora più importante nel club.

Chi è Mathias Ferrante, classe 2006 nel mirino del Napoli

Mathias Ferrante è un portiere che con le sue prestazioni ha contribuito all’ottima stagione del NovaRomentin, squadra di Romentino (paese in provincia di Novara). Ferrante è stato uno dei calciatori più in evidenza della squadra, che ha terminato la stagione al secondo posto del girone A di Serie D e ha poi vinto i playoff girone, battendo in finale il Vado.

La difesa del NovaRomentin è stata la seconda meno battuta del Girone A di Serie D, alle spalle del Bra capolista. Grande il contributo del portiere, che si è rivelato come uno dei talenti più interessanti di tutta la categoria. Per lui, un passato anche nelle giovanili della Juventus, prima dei prestiti a Pro Vercelli e RG Ticino. Dall’estate del 2024 è definitivamente un giocatore del NovaRomentin.

Ora per lui potrebbe esserci un nuovo interessante capitolo ad altissimi livelli. D’altronde, il Napoli Primavera disputerà nella prossima stagione il Campionato Primvera 1 dopo la promozione di quest’anno, oltre che la Youth League. Insomma, serviranno sicuramente ulteriori rinforzi anche sul piano del settore giovanile.