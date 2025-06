ULTIM’ORA- Affare in fase di definizione: Napoli scatenato, non solo De Bruyne!

Napoli scatenato sul mercato: è in arrivo un altro grande acquisto per il club, non solo De Bruyne.

Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato. Due sono infatti gli acquisti già chiusi: ieri è stato il giorno di Luca Marianucci, di cui si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Domani, invece, sosterrà le visite mediche quello che potrebbe essere il colpo più importante dell’era De Laurentiis, cioè Kevin De Bruyne. Ma Manna non si fermerà qui e, infatti, un altro acquiso è entrato nella sua fase più calda.

Gianluca Di Marzio: “Napoli-Musah in fase di definizione”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, Musah è davvero vicino al Napoli. L’affare fra i club è in fase di definizione e in queste ore si stanno lavorando gli ultimi dettagli.

Anche lo statunitense, quindi, potrebbe sostenere le visite mediche già nei prossimi giorni. Sembrano infatti mancare solamente pochi dettagli prima che il calciatore possa avere il via libera per il trasferimento. Si tratta di un acquisto sicuramente a sorpresa, ma che ha avuto il benestare di Antonio Conte: senza dubbio, una garanzia di una scelta che è stata fatta con uno scopo ben preciso.

#Calciomercato | #Napoli–#Musah, in fase di definizione in queste ore gli ultimi dettagli tra i club @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 11, 2025

Musah al Napoli, tutti i retroscena

Una trattativa, quindi, davvero a sorpresa si sta chiudendo già in questi minuti. Yunus Musah è stato uno dei calciatori più criticati in questa stagione del Milan, ma la sua duttilità tattica potrebbe fare davvero comodo al Napoli di Antonio Conte. Sembra, infatti, che il suo profilo sia stato promosso proprio dall’allenatore in persona.

Il giocatore ex Valencia potrebbe infatti occupare nello scacchiere azzurro sia il ruolo di vice-Anguissa, che quello di esterno destro in caso di passaggio ad un altro modulo come il 3-5-2 o il 4-4-2. Il suo è un profilo in grado di aggiungere ulteriore corsa e dinamismo al centrocampo azzurro, caratteristiche importantissime soprattuto negli ultimi minuti di gara.

Musah nella rosa del Napoli sostituirebbe Philip Billing, che non verrà riscattato dal club e tornerà al Bournemouth. L’affare, secondo quanto riportano i vari esperti di mercato, dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 25 milioni. Il calciatore ha già accettato la destinaziona ed è entusiasta per questa nuova avventura in arrivo.