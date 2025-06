ESCLUSIVA – De Bruyne al Napoli, decisione a sorpresa in vista dell’arrivo: accadrà domattina

Il Napoli è pronto ad accogliere Kevin De Bruyne. Il calciatore sosterrà domani le visite mediche con il suo nuovo club.

Manca sempre meno al colpo dell’estate. Il Napoli è pronto ad ingaggiare Kevin De Bruyne, il quale nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito. Dopo una trattativa lunghissima, la stella belga ha deciso di unirsi al club azzurro. Intanto, c’è moltissima attesa per l’arrivo del top player a Villa Stuart.

De Bruyne atteso a Roma: atterrerà domattina a Fiumicino

L’attesa sta per terminare: Kevin De Bruyne diventerà un nuovo calciatore del Napoli nelle prossime ore. Dopo i contatti serrati degli ultimi giorni, il talento belga è pronto a firmare il suo nuovo contratto.

Come riportato in esclusiva dalla redazione di “SpazioNapoli.it” il calciatore arriverà domani a Roma per le visite mediche di rito. Da quanto appreso dal nostro team, il belga atterrerà all’aeroporto di Fiumicino con un jet privato che toccherà terra alle ore 9 circa.

Dalla scelta del calciatore è possibile captare la voglia di unirsi al club azzurro. Infatti, fin dalla mattina il belga si calerà nel mondo Napoli per poi completare tutto l’iter burocratico che lo legherà agli azzurri per i prossimi anni. Ora i tifosi partenopei possono gioire, ma è solo l’inizio di una storia che potrebbe essere magica.