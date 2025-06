Addio Napoli, può restare in Serie A: sta succedendo in questi minuti

Uno dei protagonisti dello Scudetto può lasciare il Napoli e restare in Serie A: sta succedendo in questi minuti.

Il Napoli è davvero scatenato sul mercato in entrata: domani sarà il giorno di Kevin De Bruyne,con visite mediche e firma con il club. Si tratta di un colpo di spessore internazionale, che, con tutte probabilità, non sarà l’unico.

C’è però anche da fare i conti con il mercato in uscita. Diversi sono gli azzurri che sembrano fuori dai piani di Conte e che potrebbero lasciare per essere rimpiazzati da elementi più validi. Una trattativa al riguardo sta entrando nel vivo.

Simeone verso l’addio: spunta la Lazio

Secondo quanto riporta su X Orazio Accomando, infatti, ci sarebbe stato un contatto fra Lazio e Napoli per Giovanni Simeone. Al momento, manca l’accordo fra le due squadre in virtù delle richieste azzurre, reputate eccessive. Rimane questa però una trattativa da attenzionare per i prossimi giorni.

L’addio del Cholito è infatti piuttosto probabile per regalare a Conte un attaccante più vicino al livello di Lukaku, in virtù della presenza della doppia competizione. Negli scorsi giorni si era parlato del Pisa, ma occhio anche all’inserimento della Lazio di Maurizio Sarri.

Insomma, sicuramente ci sarà da tenere attentamente d’occhio il futuro del Cholito, uno di quei giocatori capaci di laurearsi campione d’Italia per due volte con il Napoli. Maggiore è stato sicuramente il suo coinvolgimento nel campionato di due anni fa con Spalletti, in cui fu autore di diversi gol importanti. In questo, invece, solo un gol, ma tanta lotta e grinta nei minuti da subentrato. Ora, invece, per lui potrebbe esserci una nuova avventura che lo vedrà in campo più spesso.