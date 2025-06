Simeone, non solo Torino: sull’argentino un altro club di Serie A

Vista la ricerca continua di un nuovo attaccante da parte del Napoli, l’attuale centravanti azzurro Giovanni Simeone è propenso alla partenza per ottenere più tempo di gioco e centralità all’interno di nuovi progetti.

Giovanni Simeone è sempre riuscito a mantenere rendimenti importanti in Serie A: oltre alla sensazionale avventura all’Hellas Verona, il figlio d’arte è riuscito a lasciare il segno anche con le maglie di Genoa, Cagliari e Fiorentina. Alla prima occasione in una big, in maglia Napoli, l’argentino ha segnato tanti gol pesanti e scritto pagine di storia del club azzurro. Ora, però, potrebbe essere giunto il momento per una nuova avventura.

Apprezzamenti in Serie A per Simeone: il Pisa ci pensa

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse del Torino nei confronti di Simeone: rappresenterebbe il profilo giusto per fare da spalla a Zapata, risultando complementare alle caratteristiche del colombiano. Il suo ipotetico acquisto libererebbe Sanabria, scivolato in fondo alle gerarchie.

Come riportato dall’esperto di mercato Rudy Galetti, l’attaccante paraguaiano potrebbe rappresentare un’opzione per rinforzare il Pisa neo-promosso. Ma c’è di più: infatti, i toscani apprezzano anche lo stesso Simeone, profilo più prolifico e capace di portare una grande dose di esperienza all’interno di uno spogliatoio molto giovane e determinato a lasciare il segno in massima serie.

Il Pisa guarda in casa Napoli: non solo Simeone, occhi anche su Zerbin

Il club nerazzurro ha ottenuto una promozione più che meritata sotto la gestione di Pippo Inzaghi. In attesa di novità per quanto riguarda proprio il ruolo di allenatore, il Pisa non vuole farsi trovare impreparato e sta studiando le possibili operazioni da portare avanti in queste settimane per risultare competitivo e il Napoli potrebbe offrire altre soluzioni interessanti.

Pertanto, riporta lo stesso Rudy Galetti, i nerazzurri seguono anche Alessio Zerbin, reduce da un’esperienza decisamente positiva nella seconda metà di stagione con il Venezia (malgrado la retrocessione). Tuttavia, l’esterno italiano non sarà riscattato e tornerà alla base: la sua permanenza a Napoli pare piuttosto improbabile e, dunque, il Pisa sta valutando la possibilità di ingaggiarlo.