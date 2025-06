Capolavoro Napoli, è subito di Conte: ecco quando firma

La trattativa per l’arrivo di un calciatore è quasi al termine, ecco quando è attesa la firma del contratto.

Napoli. La lunga e intricata trattativa sembrerebbe ormai vicina alla conclusione, con il club partenopeo pronto a dare il benvenuto a uno dei migliori playmaker della sua generazione – come riportato da Gianluca Di Marzio. Kevin De Bruyne è pronto ad indossare la maglia del. La lunga e intricata trattativa sembrerebbe ormai vicina alla conclusione, con il club partenopeo pronto a dare il benvenuto a uno dei migliori playmaker della sua generazione – come riportato da Gianluca Di Marzio.

Aurelio De Laurentiis in diretta nazionale durante la festa scudetto del 26 maggio 2025, un momento di euforia che ha amplificato l’attesa per questo colpo storico. Con i dettagli finali in via di definizione, che potrebbero chiudersi proprio nella giornata di oggi. L’annuncio, quasi ufficiale, è stato fatto dal presidentein diretta nazionale durante la festa scudetto del 26 maggio 2025, un momento di euforia che ha amplificato l’attesa per questo colpo storico. Con i dettagli finali in via di definizione, che potrebbero chiudersi proprio nella giornata di oggi.

Da Manchester a Napoli, passando per il Belgio: la trattativa con l’entourage

lasciato incantare dal canto di Partenope. A facilitare la decisione, è stata sicuramente la vittoria del Campionato da parte del Napoli, ma anche i racconti di due suoi cari amici: Lukaku. A 33 anni, dopo 422 presenze, 104 gol e 171 assist con i Manchester City, De Bruyne è pronto per una nuova sfida. Per lui sirene europee e arabe, ma il belga si è. A facilitare la decisione, è stata sicuramente la vittoria del Campionato da parte del Napoli, ma anche i racconti di due suoi cari amici: Mertens

Per i tifosi, De Bruyne rappresenta il sogno di un Napoli protagonista in Europa. L’annuncio di ADL durante la festa scudetto, unito alla meticolosa trattativa condotta da Manna, ha trasformato un’ipotesi in realtà. Tuttavia, la complessità delle clausole contrattuali e la necessità di un accordo definitivo hanno rallentato il processo. Sono passati più di 20 giorni dall’annuncio in diretta nazionale, ma la lunga trattativa potrebbe essere al capolinea. Quello di De Laurentiis non è solo un acquisto, simbolo di un Napoli che non vuole smettere di sognare. Con il contratto in fase di firma, Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo re. La lunga trattativa, iniziata tre mesi fa, si chiude con un trionfo che potrebbe ridefinire il futuro del club.Quello di De Laurentiis non è solo un acquisto, ma anche un investimento di 27 milioni (in tre ann) e

De Bruyne a Napoli: è lui l’uomo Conte

L’arrivo di De Bruyne è pensato anche in chiave europea, dove il Napoli punta a lasciare un segno in Champions League dopo la qualificazione conquistata. La Champions League è la competizione in cui il belga ha brillato anche con il Manchester City collezionando 43 presenze, 7 gol e 18 assist. La sua esperienza in match ad alta pressione, come la finale di Champions 2023 vinta contro l’Inter, porterà leadership in uno spogliatoio giovane e ambizioso.