Mertens da applausi: “Vi dico cosa significa per me essere napoletano”, poi la risposta su De Bruyne

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport: ennesima dichiarazione d’amore nei confronti della città di Napoli e non solo.

Ufficialmente, lo era già da tempo, ma napoletano nel cuore Dries Mertens lo era già da tempo. Un legame profondo e viscerale che va avanti ormai da tempo, quello con la città di Napoli che lo ha adottato e continua ad amarlo come se fosse un proprio figlio. Ora, Dries è uno di loro e presto potrebbe stabilirsi definitivamente sulle rive del Golfo, anche se il belga napoletano non ha ancora sciolto le riserve sul suo possibile addio al calcio giocato.

Ai microfoni di Sky Sport, Dries Ciro Mertens ha rinnovato il suo affetto per la città di Napoli, ma ha anche parlato degli azzurri di Antonio Conte, che si gode ancora il quarto Scudetto conquistato poco più di due settimane fa. Un intervento davvero imperdibile, a cui non manca il riferimento a Kevin De Bruyne, l’altro belga che la città azzurra attende con grande gioia (clicca qui per tutte le ultime novità a tal riguardo).

Mertens: “Il Napoli di Conte può aprire un ciclo, ne sono sicuro”

A Sky Sport, Dries Mertens ha espresso il suo punto di vista in merito al Napoli di Antonio Conte, che si affaccia alla nuova stagione da Campione d’Italia.

Di seguito, le parole dell’ex calciatore del Napoli all’emittente satellitare:

“Sono sicuro si possa aprire un ciclo con Antonio Conte. La società è in buone mani e hanno un allenatore che quest’anno ha fatto un vero e proprio miracolo. C credo sempre ma forse questo era l’anno in cui ci credevo meno e lo Scudetto è stato ancora più bello. Sappiamo che abbiamo giocato una sola volta a settimana ed è stato più facile, ma i punti vanno comunque fatti e conquistati sul campo”. Su Lukaku: “Ci siamo sentiti molto durante l’anno. Gli ho dato qualche consiglio su dove andare ma lui è uno che rimane a casa perché vuole concentrarsi. È anche merito suo questo Scudetto. haa fatto la differenza”. Su Kevin De Bruyne, invece, non si sbilancia, pur sorridendo alla domanda che gli viene posta: “Non posso dire nulla. Non mi posso mettere in mezzo tra di loro. Da tifoso del Napoli spero che venga, ma non voglio creare problemi”.