Napoli De Bruyne, matrimonio pronto ad iniziare: ecco tutte le cifre

Il Napoli di Antonio Conte è pronto ad accogliere Kevin De Bruyne.

In casa Napoli, ovviamente, sono ancora in atto i festeggiamenti per lo scudetto vinto una settimana fa dopo la vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari. Ma, nel frattempo, il club partenopeo sta già mettendo le basi per la prossima stagione, dove bisognerà affrontare la bellezza di quattro competizioni.

Il primo passo, ovviamente, è stato quello di riuscire a convincere Antonio Conte di restare alla guida del Napoli. Una volta ottenuto il sì del tecnico salentino, di fatto, è tempo di pensare al parco giocatori, il quale sarà arricchito dall’arrivo di un top player come Kevin De Bruyne.

Napoli, da oggi si può depositare il contratto di De Bruyne: i dettagli

Come riportato dal quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, infatti, il belga sarà sicuramente un giocatore del Napoli. Il centrocampista, dunque, si è convinto al 100% a sposare la causa azzurra. Il contratto di De Bruyne può essere depositato sin da oggi, ovvero il primo giorno della sessione di calciomercato anticipata per il mondiale per club.

Questa speciale finestra di mercato si chiude il prossimo 10 giugno e, dunque, in ogni momento potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dell’ingaggio da parte del Napoli di Kevin De Bruyne. Le cifre dell’operazione per il club partenopeo ruotano intorno ai 20 milioni di euro, considerando anche le spese legali. Tale ammontare, di fatto, rientra sicuramente all’interno del budget della società azzurra.