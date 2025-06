Mercato Napoli, ritorno di fiamma: spunta l’accordo per la cessione

Ritorno di fiamma nel mercato del Napoli: spunta un accordo favorevole al club azzurro, qual è la situazione.

Il Napoli, dopo la vittoria del quarto Scudetto della sua storia, ha il dovere di investire corposamente per mantenersi competitivo, come promesso dalla società all’allenatore Antonio Conte.

Potrebbero tornare così sotto la lente d’ingrandimento tutti quegli obiettivi che a gennaio si erano arenati per motivi di tempo e, magari, di budger. Ora i fondi a disposizione sono tanti fra l’incasso della cessione di Kvaratskhelia non speso a gennaio, soldi derivanti dall’accesso alla Champions e dal futuro incasso della cessione di Osimhen.

Lang-Napoli, si può riaprire la trattativa

Uno dei giocatori trattati a gennaio era stato Noa Lang. Per l’ala del PSV il Napoli aveva fatto una cospicua offerta, rifiutata però per evitare di cedere un giocatore così importante a metà stagione. Ma ora le cose potrebbero cambiare: lo conferma il portale olandese ad.nl, il quale afferma che ora il calciatore sia interessato a trasferisi in un campionato più importante e abbia già preso accordi al riguardo con la sua società.

Il PSV potrebbe così accettare ora i 20 milioni che il Napoli aveva offerto per lui a gennaio. Il calciatore è stato uno dei leader della squadra nella rincorsa tortuosa e in rimonta che ha portato alla vittoria del campionato olandese, ma la sua permanenza per tutto il campionato potrebbe rappresentare solo il “rinvio” di una futura cessione.

Lang-Napoli, sarebbe una buona scelta?

Come detto, Lang è stato protagonista di un’eccellente stagione, in cui ha vinto il campionato con il PSV cpn una grande rimonta rispetto all’Ajax capolista. In stagione, l’ala del Psv ha realizzato la bellezza di 11 gol e 10 assist in Eredivisie, a cui se ne aggiungono anche 2 in Champions League.

Ala sinistra di ruolo, sa disipegnarsi bene però anche in altri ruoli dell’attacco, potendo giocare anche come “falso 9”. Per Conte, quindi, potrebbe tornare utile sia in caso di 4-3-3, che di 4-4-2 o 3-5-2.

Trattato a lungo anche dal Milan quando giocava ancora al Club Brugge, è un profilo di indubbia esperienza e talento. Con la nazionale olandese (di cui fa oramai parte in piante stabile), ha effettuato in totale 13 presenze e 2 gol.

Insomma, si tratta di una soluzione null’affatto alternativa, che aggiungerebbe talento e fantasia alla trequarti azzura e che saperebbe offrire il suo contributo in tutti gli schemi attuati da Conte.