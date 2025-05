Garnacho-Napoli, dall’Inghilterra non hanno dubbi: arriva lo sconto

Notizia a sorpresa dall’Inghilterra su Alejandro Garnacho: il Napoli e pronto a fiondarsi di nuovo su di lui, con tanto di sconto.

Il Napoli investirà non poco nel calciomercato estivo. Questa scelta sembra essere confermata dalla conferma di Conte sulla panchina azzurra: il patron De Laurentiis gli avrà sicuramente promesso grandi acquisti nel prossimo calciomercato per riuscire a convincerlo a rifiutare le avances della Juventus.

Potrebbe quindi tornare d’attualità un “tormentone” di gennaio come Alejandro Garnacho. L’argentino del Manchester United è stato inseguito per tutta la sessione invernale di mercato, ma le elevatissime richieste dei Red Devils hanno fatto arenare la trattativa.

Garancho, il The Guardian sicuro: c’è lo sconto

Dall’Inghilterra vedono però all’orizzonte un nuovo rilancio: è quanto afferma il The Guardian, che vede Garnacho fra i calciatori in partenza nello United in virtù anche dall’esclusione avvenuta nell’ultima giornata contro l’Aston Villa. Il prezzo fatto dal quotidiano inglese è però decisamente al ribasso: a sua detta, potrebbe partire per “soli” 40 milioni di euro.

Sarebbe una vera e propria svolta questa notizia se confermata: il Napoli, infatti, si era spinto ben oltre nel mercato di gennaio per provare a portarlo in azzurro, ma il Manchester United chiedeva non meno di 65 milioni di euro. Le deludenti prestazioni dell’argentino in questi mesi e la necessità di cedere vista l’assenza dalle coppe nella prossima annata potrebbero aver inciso in questa differente valutazione.

Anche il The Guardian, tra l’altro, conferma come gli azzurri fossero stati in prima fila per lui a gennaio e come potrebbero esserlo ancora adesso. Occhio però alla concorrenza del Chelsea, altro club che si era fatto avanti già a gennaio.

Garnacho al Napoli: colpo solo rinviato?

La trattativa per Garnacho è stato il vero tormentone del calciomercato di gennaio. Il Napoli ha infatti scelto fin da subito lui come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia dopo la sua cessione al Paris Saint-Germain, ma l’accordo con il Manchester United non è mai arrivato.

Dopo questa difficoltosa trattativa fallita, il Napoli ha provato con fatica a cambiare pista, provando a trattare prima Adeyemi del Borussia Dortmund e poi Saint-Maximin dell’Al Ahli.

Entrambe le trattative non sono però andate a buon fine, e così il Napoli ha dovuto ripiegare sul prestito di Okafor dal Milan. Lo svizzero non verrà riscattato ora e questo imporrà un nuovo investimento nel reparto, stavolta per un profilo di maggior rilievo. Ecco che quindi il maggior tempo a disposizione possa giocare a favore per un ritorno di fiamma proprio per Garnacho.