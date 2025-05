Conte: “Stessa visione di crescita della società”, De Laurentiis: “Asseconderò il mister in tutto” – VIDEO

In casa Napoli, dopo l’annuncio ufficiale della permanenza di Conte, bisogna segnalare delle parole importanti sia di De Laurentiis che del tecnico.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha visto lo scudetto ormai una settimana fa. Una volta superati i giorni dedicati a questo trionfo così storico, la luce dei riflettori si è spostata ovviamente sul futuro di Antonio Conte.

L’ex ct della Nazionale italiana, almeno in un primo momento, aveva deciso di lasciare il Napoli, ma poi è cambiato tutto in queste ultime ore. Proprio questa sera, infatti, Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato la permanenza di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Le parti, dopo un primo incontro a casa del tecnico, sono anche andati a cena insieme in un ristorante del capoluogo campano.

Conte e De Laurentiis hanno tenuto una piccola conferenza stampa

A seguito di questa cena, di fatto, sia Aurelio De Laurentiis che Antonio Conte hanno tenuto una piccola conferenza stampa:

Inizia a parlare Conte:

“A fine stagione ci sono sempre dei confronti con il club per valutare la stagione com’è andata. Abbiamo verificato se avevamo la stessa visione per il futuro. C’è un contratto e si continua, considerando che la visione collima. Continuiamo insieme. A Ischia siamo andati a livello d’amicizia familiare per festeggiare il compleanno del presidente. Lì non abbiamo parlato di nulla, mentre negli ultimi giorni abbiamo fatto le valutazioni che tutti fanno a fine stagione: le cose fatte bene, cose fatte male e dove si può migliorare. C’è la stessa voglia di costruire basi solide per il Napoli. Si continua in maniera normale, c’è un contratto. Si continua perchè siamo persone serie. Abbiamo la stessa voglia di andare nella stessa direzione, cercando di rendere orgogliosi ancora di più il popolo napoletano. Ho scoperto una città con grande passione ed entusiasmo. Questa città chiede tanto, ma dà tanto. Vedere festeggiare così lo scudetto è stato qualcosa di davvero straordinario. Continuiamo a festeggiare, perché poi dobbiamo riprendere a lavorare di ‘again'”.

Poi ha preso la parola Aurelio De Laurentiis:

“La cosa importante è valutare sia cosa è stato ma, soprattutto, gli obiettivi futuri. Ci sono ben quattro competizioni da onorare. Soprattutto la Champions, visto che è la prima volta che la faremo da quando ci sono più partite. C’è già tantissima attesa per il sorteggio. Daremo maggior risalto a tutto quello che c’è di partenopeo. I tifosi hanno dimostrato una grandissima maturità, visto che 350mila persone hanno accompagno educatamente i due bus scoperti. Anche la Rai ha fatto 70 milioni di visualizzazioni. Antonio Conte è una garanzia ed io l’asseconderò in tutto quello che lui ha voglia di fare per far diventare il Napoli ancora più forte. I napoletani sono straordinari: sapevo tutto questo, visto che vengo da una famiglia napoletana. Siete cresciuti con un Napoli che, dopo Maradona, non dava più soddisfazioni e, molto spesso, in molti sono diventati tifosi delle squadre del nord. Anche i bambini hanno capito che il Napoli è diventata una realtà “.

Da sottolineare anche le dichiarazioni di Manna su Kevin De Bruyne:

“Siamo abbastanza vicini”.