Affare De Bruyne, nuova conferma: annuncio stupendo per i tifosi del Napoli

Nuove conferme relativamente all’affare che porterebbe Kevin De Bruyne al Napoli: annuncio stupendo per tutti i tifosi azzurri.

La giornata di oggi si sperava fosse quella risolutiva per la trattativa De Bruyne, ma così non è stato. Sono emerse infatti in questa giornata notizie che non allontano di molto il suo arrivo, ma costringono comunque a predicare calma. Fra queste, soprattutto le parole del padre del giocatore, che non ha voluto affatto sbilancarsi in merito da una imminente firma con il Napoli.

L’affare rimane comunque non a rischio, come conferma anche Fabrizio Romano. Arrivano in serata ulteriori riscontri in merito ad una trattativa comunque in stato molto avanzato.

Venerato: “De Bruyne al Napoli non è a rischio”

Lo conferma anche Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport. Queste le sue parole al riguardo:

“Il trasferimento di De Bruyne al Napoli non è assolutamente in discussione, abbiamo avuto rassicurazioni dai legali partenopei che stanno lavorando al contratto, che come sempre è molto articolato in pieno stile di De Laurentiis. Le cifre ufficiali sono 5 milioni di ingaggio netto e ricchissimo bonus alla firma. Le visite mediche saranno programmate dopo le gare con la nazionale del Belgio”.

Venerato ha aggiornato anche in merito alle altre trattative del Napoli:

“Su David c’è una pausa di riflessione voluta da Conte. Ecco perché il Napoli è tornato a sondare Lucca e Darwin Nunez. Smentite su Giurassy e Gyokeres, non interessano al Napoli. Niente di vero sull’interesse per Donnarumma, dal Napoli la bollano come fake news”. “Per gli esterni occhi su Zhegrova del Lille e Lee Kang-In del PSG. Per il centrocampo fortissimo interesse per Frattesi, pallino di Antonio Conte”.

Insomma, De Bruyne e non solo: il mercato del Napoli si preannuncia caldissimo e ricco di colpi di scena. L’anno prossimo potremo vedere davvero una squadra ricca di top player di livello internazionale.