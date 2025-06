De Bruyne a Napoli, tifosi in trepidante attesa: il padre rompe il silenzio

Kevin De Bruyne sempre più vicino al Napoli, anche la società partenopea si è sbilanciata: ecco la reazione del padre

Manca sempre meno al trasferimento a titolo definitivo di Kevin De Bruyne al Napoli. Il calciatore si svincola dal Manchester City per una nuova avventura. Non ha trovato le condizioni giuste per restare in Premier League e vuole giocare ancora in Europa. Non a caso, ha declinato le offerte provenienti dalla MLS, con il Chicago Fire pronto a fare follie per portarlo negli States.

Decisivo evidentemente anche l’intervento di Antonio Conte, che ha avuto modo di conoscerlo e affrontarlo come avversario, sia con la Nazionale che in Premier League quando era allenatore del Chelsea. Bravissimo, però, è stato Giovanni Manna ad anticipare tutti e a convincere il giocatore ad accettare questa sfida in Italia, a pochi chilometri da dove si è sposato con la sua Michele.

Intanto, le visite mediche previste prima degli impegni con la Nazionale sembrano essere saltate. De Bruyne giocherà con il Belgio le due partite di qualificazione al Mondiale 2026, poi sarà in Italia per svolgere i test a Roma. E firmerà con il Napoli prima delle meritate vacanze.

De Bruyne, il padre non si sbilancia: “Trattative in corso”

Durante la KDB cup, torneo giovanile in nome di Kevin De Bruyne, il padre ha risposto alle domande sul futuro del figlio, che attualmente è in vacanza a godersi un po’ di relax prima di ritornare in pista per la Nazionale.

Herwig non si è sbilanciato, resta decisamente neutro in merito alla trattativa con il Napoli. Non dà nemmeno certezze o indicazioni sulla riuscita o meno dell’affare con gli azzurri:

“Le trattative sono ancora in corso. Difficile dire qualcosa a riguardo. Kevin sta valutando tutto, poi prenderà la decisione più importante da solo. Sperando che sia quella che lo farà stare più felice”

De Bruyne, le parole di Manna alla cena con Conte

Nel corso dell’ultima cena tra Conte e De Laurentiis, in cui è stato annunciato il proseguimento del “matrimonio” per la prossima stagione, è intervenuto anche Giovanni Manna dinanzi alle telecamere della stampa.

Il ds azzurro ha rivelato che la trattativa per De Bruyne era ad uno stato avanzato e che è “abbastanza vicino” al Napoli. Anche il ds va cauto, ma solitamente il club azzurro non si è mai sbilanciato così tanto sull’esito di un trasferimento. Persino De Laurentiis, durante la festa Scudetto, ha dichiarato di aver parlato con la famiglia del ragazzo.