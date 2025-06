De Bruyne al Napoli, Fabrizio Romano aggiorna: cosa rallenta l’affare

Anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato in merito alla situazione relativa a Kevin De Bruyne: le ultime.

Il sogno De Bruyne al Napoli non è affatto lontano, ma manca ancora qualcosina. Dopo le notizie che parlavano infatti di possibili visite mediche già domani, oggi arrivano notizie relative a qualche piccolo rallentamento. A frenare ulteriormente gli entusiasmi, sono arrivate anche le parole del padre del calciatore, il quale non ha chiuso ancora alcuna pista futura per il suo futuro.

Prova a disegnare il quadro della situazione l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha spiegato punto per punto lo stato attuale di questa trattativa in un video sul suo canale Youtube.

Romano: “Il Napoli continua a lavorare sui contratti di De Bruyne”

Romano parte proprio dalle parole del padre, raffrontandole alle notizie in suo possesso:

“Il papà ha tenuto tutte le piste aperte con le sue parole. A quanto ci risulta, il Napoli continua a lavorare sui contratti di De Bruyne e questa resta la linea. Chiaramente è un contratto non semplice dal punto di vista burocratico e tecnico. Bisogna prepararli, verificare tutto sui diritti d’immagine, gli avvocati sono coinvolti su ogni punto sia parte Napoli, che parte De Bruyne, quindi bisognerà riuscire a risolvere tutto”.

Per Romano, comunque, la chiusura dell’affare è vicina ma non tanto da parlare di visite mediche già nelle prossime ore:

“Non risultano visite mediche imminenti (cioè nelle prossime ore), ci vuole ancora un po’ di tempo per sistemare questi contratti. Una volta che saranno pronti, procederanno con la parte formale e porteranno De Bruyne a Napoli per visite mediche e firma e a quel punto con l’here we go. È un processo burocratico e tecnico, al di là delle parole del papà i tifosi del Napoli possono aspettare Kevin De Bruyne”.

De Bruyne-Napoli, c’è ancora ottimismo

Le notizie di Fabrizio Romano, quindi, inevitabilmente narrano di qualche piccola frenata rispetto alle speranze di visite mediche e ufficialità già nelle prossime ore. Il clima, però, resta quello di un assoluto ottimismo rispetto al buon esito di questo affare.

Bisognerà quindi solo avere un po’ di pazienza e attendere che tutti questi dettagli tecnici e burocratici vengano messi a posto. Il giocatore si è convinto della destinazione, ma ci sono dei dettagli da mettere a posto che, come è giusto che sia, richiedono anche del tempo.