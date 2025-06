Visite mediche Kevin De Bruyne: le ultime sull’arrivo in Italia

Novità sulle visite mediche di Kevin De Bruyne con il Napoli: ecco quando sarà a Roma e quando diventerà un calciatore azzurro

Kevin De Bruyne è in vacanza, ma presto deve fare ritorno per giocare le due partite con la Nazionale belga. Ha risposto sì alle convocazioni di Rudi Garcia per giocare contro Macedonia del Nord e Galles e sarà sicuramente la punta di diamante di una squadra che vorrà chiudere presto la pratica qualificazione al Mondiale 2026.

Il calciatore belga ha ormai raggiunto l’accordo con il Napoli, ma serve ancora tempo per concludere l’affare. Giovanni Manna ha dichiarato apertamente che il club azzurro è vicinissimo al giocatore. C’è intesa su tutto. Mancano alcuni dettagli da limare, ma non ci saranno problemi. Anche Aurelio De Laurentiis si è sbilanciato sul ragazzo e sul suo arrivo. Un acquisto che chiaramente infiamma la piazza. È un’opportunità. Kevin si svincola, arriva in Serie A a parametro zero. Ed è un fuoriclasse assoluto.

Nel frattempo, spuntano dettagli anche sulle visite mediche. Infatti, dopo qualche rumors in merito all’arrivo a Roma previsto per lunedì 2 giugno, il giornalista Ciro Troise spiega su X che De Bruyne giocherà le partite con la Nazionale e successivamente si metterà a disposizione per le visite mediche a Villa Stuart. Ci sarà ancora da attendere.