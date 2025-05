Osimhen, arriva la doccia fredda: si complica l’addio al Napoli

Arriva la doccia fredda per Victor Osimhen: arriva la notizia che complica la trattativa per l’addio al Napoli.

Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo, come conferma la trattativa oramai in via di definizione per Kevin De Bruyne. Ci sarà molto da lavorare però anche nel mercato in uscita e risolvere quanto più rapidamente possibile la questione relativa a Victor Osimhen. Il nigeriano tornerà dal prestito al Galatasaray, ma dovrà trovare subito una nuova squadra. Una delle pretendenti, però, si sta tirando indietro.

Pedullà: “Senza Giuntoli la Juve molla Osimhen”

Trovano conferma, infatti, le notizie emerse già ieri per cui, con l’addio oramai imminente di Giuntoli, la Juventus avrebbe mollato la pista riguardante Victor Osimhen. Lo afferma Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube:

“Per quanto riguarda Osimhen, è normale che essendo saltato il banco Giuntoli siano saltate tutte le situazioni che avevano portato la Juventus a prendere il numero di targa di Osimhen, con la sponda dello stesso Osimhen che aveva dato precedenza alla Juventus. Ma senza Giuntoli adesso Osimhen è libero di scegliere altri scenari, anche l’Al Hilal che gli aveva recapito un’offerta irrinuncabile”.

Lo scenario di vederlo alla Juve era comunque difficile, ma non irrealistico. Ora, invece, sembra tutto arenato:

“Chiaramente il Napoli non avrebbe voluto darlo alla Juve, ma se fossimo entrati nel terreno minato 1-15 luglio, con nessuno che si fosse avvicinato alla clausola perché Osimhen avrebbe potuto decidere di rifiutare qualsiasi tipo di offerta per andare alla Juve, a quel punto il Napoli sarebbe stato spalle al muro. Invece ora il Napoli sa che Osimhen deve accettare anche altre cose perché Giuntoli non c’è più e la Juventus farà altre scelte”.

Osimhen dovrà quindi cercare altre soluzioni per il suo futuro e chissà se ora non possa che ritrovarsi “costretto” ad accettare la pista araba, quella che al momento sembra essere la più concreta per lui.