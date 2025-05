Osimhen-Juve, ultim’ora a sorpresa da Fabrizio Romano: cambia tutto

Il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha ricostruito la vicenda tra Victor Osimhen e la Juventus: ci sono grosse novità nella telenovela di mercato.

La stagione del Galatasaray può considerarsi conclusa e, dunque, anche il prestito di Victor Osimhen a Istanbul è terminato. Ora, il nigeriano tornerà a Napoli per poi essere ceduto. Uno dei club più attivi su di lui sembrava la Juventus ma, stando a quanto ricostruito dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, tutto sembra essere cambiato.

Osimhen-Juve salta? C’entra Giuntoli!

Come sostenuto sul proprio canale Youtube, Romano ha rivelato che la trattativa tra Osimhen e la Juventus potrebbe saltare. Gli importanti cambiamenti dirigenziali, con la separazione da Cristiano Giuntoli, risulterebbero decisivi: infatti, il centravanti africano era un obiettivo dell’oramai ex DS bianconero. Con i cambi al vertice, dunque, la Vecchia Signora potrebbe cambiare obiettivo e Osimhen resterebbe beffato: resta in corsa l’Al-Hilal, ancora forte su di lui.

Di seguito riportate le parole del giornalista a conferma della novità:

“Victor Osimhen era forse “il” grande obiettivo della Juventus di Cristiano Giuntoli. Lo avrebbe voluto riportare con sé, ma adesso cambiando la dirigenza probabilmente si faranno sponda altre possibilità per l’attacco della Juve. Osimhen resta nella lista dell’Al Hilal”.

Incredibilmente, quindi, i destini dell’ex ds azzurro Giuntoli finirebbero per coinvolgere anche Osimhen in una sorta di effetto domino. Si dovranno cercare nuovi club disposti ad investire per lui.