Ultim’ora, Napoli-Kevin De Bruyne: domani scambio di documenti!

Tutto pronto per il colpo del Napoli, programmata anche la data delle visite mediche.

Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla trattativa che porterebbe Kevin De Bruyne al Napoli. Dopo la conferma di Antonio Conte sulla panchina azzurra, tutto sembra ormai viaggiare spedito verso un mercato estivo entusiasmante per il Napoli.

I nome più caldo è quello di Kevin De Bruyne, che arriverebbe in città a parametro zero. Ma se negli ultimi giorni sono state tante le voci relative al suo arrivo, da pochi minuti è arrivata una conferma importante.

Come riportato da Sky Sport, domani è previsto un incontro per lo scambio dei documenti tra il Napoli e l’entourage di Kevin De Bruyne. A quanto pare le visite mediche dovrebbero svolgersi già lunedi prossimo o, al massimo, dopo la sosta per le Nazionali.