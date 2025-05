Mazzocchi, il gesto alla fine del playoff Primavera non passa inosservato: cosa ha fatto

Il gesto di Mazzocchi alla fine del playoff Primavera non è passato inosservato: cosa ha fatto il terzino dopo la promozione degli azzurrini.

Il Napoli Primavera è promosso in Primavera 1 dopo la vittoria per 2-0 contro la Virtus Entella nella finale playoff. Gli azzurrini tornano così nel massimo campionato giovanile, in una stagione che ha ufficializzato anche il ritorno in Youth League.

Presente alla partita anche uno dei big azzurri “scudettati”: si tratta di un napoletano doc come Pasquale Mazzocchi. Il terzino azzurro è sceso in campo per dare la carica agli azzurrini prima della gara e ha assistito a tutto il match con grande gioia e partecipazione.

Mazzocchi rincuora anche gli avversari a fine gara (VIDEO)

Mazzocchi ha effettuato un ulteriore gesto di grande professionalità e rispetto al termine della gara: il terzino azzurro, infatti, non si è complimentato solo con gli azzurrini, ma anche con gli avversari della Virtus Entella.

Mazzocchi, con grandissima classe, ha così rincuorato anche gli “sconfitti” di oggi, salutando uno ad uno calciatori e membri dello staff. Un gesto davvero di grandissima signorilità e rispetto da parte di un vero napoletano come lui: un grande calciatore, ma anche una persona di gran cuore.