Gesto da brividi di Mazzocchi per il Napoli: è accaduto oggi, tifosi in visibilio (FOTO)

Gesto stupendo di Pasquale Mazzocchi: una dimostrazione d’affetto da napoletano vero, tifosi in visibilio per quanto accaduto oggi.

Uno dei segreti che hanno portato il Napoli alla vittoria del suo quarto tricolore è stato sicuramente la compattezza dello spogliatoio. Un gruppo di ragazzi uniti da un forte senso d’appartenenza per questo club e questa città, vogliosi di regalare un meraviglioso sogno a tutta la tifoseria.

Per questo e non solo, sicuramente può considerarsi uno dei calciatori più importanti anche Pasquale Mazzocchi. Non impiegato spesso, ma uno dei leader di questa squadra, che ha trasmesso a tutto il gruppo le sue radici napoletane e il significato di indossare la maglia azzurra.

Mazzocchi sostiene il Napoli Primavera: la FOTO

Mazzocchi oggi ha dimostrato nuovamente il suo attaccamento alla maglia con un bellissimo gesto: il terzino azzurro è infatti presente allo Stadio Piccolo di Cercola per assistere alla gara playoff per la promozione in Primavera 1 fra Napoli e Virtus Entella. Mazzocchi è sceso in campo per dare la carica ai ragazzi prima di una gara decisiva per il futuro delle giovanili azzurre.

Il terzino del Napoli ha passato qualche minuto in compagnia dei ragazzi allenati da mister Rocco, scattando con loro anche qualche foto. Un gesto bellissimo nei confronti di ragazzi che vorranno, in futuro, emulare un’impresa come quella del Napoli “dei grandi” di venerdì scorso.