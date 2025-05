LIVE PRIMAVERA- Napoli-Virtus Entella 1-0 (44′ Russo): finisce il primo tempo

Segui qui il live del match di Primavera 2 fra Napoli e Virtus Entella, playoff valido per la promozione in Primavera 1.

Questo è il grande giorno per il Napoli Primavera: quest’oggi, infatti, andrà in scena il playoff per la promozione in Primavera 1 contro il Virtus Entella. Dopo la regular season che li ha visti terminare al secondo posto (a pari punti con l’Ascoli) alle spalle del Frosinone nel Girone B di Primavera 2 e le vittorie nelle fasi precedenti contro Renate e Como, gli azzurrini proveranno ora a strappare il pass per la promozione.

Cornice della gara, lo Stadio Piccolo di Cercola, gremito di tifosi per l’occasione. L’ingresso allo stadio per la gara è infatti gratuito e la società ha chiesto a gran voce la massiccia presenza della tifoseria azzurra.

LIVE NAPOLI-VIRTUS ENTELLA PRIMAVERA: SEGUI QUI IL MATCH

La gara è visibile sul canale Youtube ufficiale della Lega B e in radio su Radio CRC. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14.30. Lo stadio di Cercola è tutto esaurito, al punto che tanti sono i tifosi che non sono riusciti ad entrare nell’impianto e stanno seguendo la gara dall’esterno. Segui qui il live:

FINISCE IL PRIMO TEMPO. Napoli in vantaggio per 1-0 con merito grazie al gol di Russo. L’Entella non molla però ed è ancora in partita.

45’+3- Chance clamorosa per l’Entella! Sugli sviluppi di un corner, rovesciata di Carbone a pochi passi dalla porta, ma è bravissimo a respingere Turi!

44′- GOOOOOOOOL! NAPOLI IN VANTAGGIO CON RUSSO! Altra bella azione di Malasomma sull’out sinistro, la sua palla in mezzo viene appoggiata in gol da Russo.

43′- Chance Napoli! Sul corner azzurro, altra respinta difficoltosa della difesa dell’Entella, respinta a fatica anche una conclusione successiva.

42′- Azione insistita del Napoli, con uno bello slalomo di Borriello, respinto a fatica dalla difesa avversaria. Terzo corner per il Napoli.

41′- Cross in mezzo sugli sviluppi di una punizione respinto con i pugni da Turi, a cui segue una conclusione dal limite alta di molto alta sopra la traversa.

38′- Bella azione in dribbling di Tiana (Virtus Entella), fermato poi senza fallo secondo l’arbitro.

35′- Secondo corner per il Napoli, ben respinto dalla difesa avversaria.

32′- Altra chance per il Napoli: Raggioli sgomita in area di rigore, ma viene chiuso all’ultimo istante dalla difesa avversaria.

26′- Non ce la fa Colella nel Napoli, chiede il cambio per un infortunio alla testa. Entra Di Martino al suo posto.

25′- Grande chance per l’Entella: Salicioni si invola solo dinanzi alla porta, ma il suo pallonetto finisce largo.

24′- Magia col tacco di Raggioli, che apre il campo a Colella, che viene però chiuso nella sua incursione.

19′- Il Napoli prova un’azione insistita, ma non sfonda, si salva a fatica l’Entella.

16′- Dopo una fase di possesso dell’Entella, il Napoli conquista un corner. Sugli sviluppi, pallone vagante pericoloso respinto con i pugni dal portiere avversario Torrielli.

11′- Ammonito Busicchia per un fallo su Borriello.

5′- Miracolo di Torrielli, che chance per il Napoli! Super azione di Malasomma, ma grande parata del portiere avversario a tu per tu con l’azzurrino.

4′- Primo tentativo azzurro, con una bella conclusione dal limite di Malasomma, pallone largo.

1′- Fischio d’inizio a Cercola: inizia il match

Napoli-Virtus Entella Primavera, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match. Gli azzurrini scenderanno in campo con i seguenti calciatori:

NAPOLI: Turi, Colella, Garofalo, Gambardella, Russo (c), Esposito, Malasomma, Cimmaruta, Raggioli, Ballabile, Borriello

Asostenere gli azzurrini, è presente anche Pasquale Mazzocchi, che è anche sceso in campo per dare la carica ai ragazzi. Questo invece l’11 di partenza della Virtus Entella:

VIRTUS ENTELLA: Torrielli, Marchetti, Lagomarsino, Bottaro, Busicchia, Giovannetti, Teniello, Dayan Neves, Salicioni, Tiana, Carbone