Festa Napoli: altra incredibile gioia, De Laurentiis e Conte gongolano (VIDEO)

Il Napoli Primavera conquista la promozione in Primavera 1: festa stupenda a fine gara, gioia pazzesca in campo e sugli spalti.

Una stagione gloriosa, questa, per il Napoli. Gli azzurri hanno conquistato il quarto Scudetto e sono pronti a proseguire un percorso vincente avviato con mister Conte e che porterà anche altri top player in maglia azzurra.

L’allenatore ha però più volte evidenziato l’importanza di tutto il progetto seguito in generale. Per questo, non può che far contenta la società la notizia della promozione del Napoli Primavera in Primavera 1.

Festa Napoli Primavera: le immagini

Il Napoli Primavera ha battuto 2-0 i pari categoria della Virtus Entella nella finale playoff di Primavera 2, conquistando così la promozione nel Campionato Primavera 1. Una grande gioia, quindi, anche per la formazione giovanile del Napoli in un’annata davvero gloriosa per tutto il club considerando anche lo Scudetto vinto dal Napoli di Conte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

A fine gara, è partita la festa degli azzurrini, che sono stati premiati con medaglie e con la consegna della coppa. Anche sugli spalti l’atmosfera è stata caldissima: lo Stadio Piccolo di Cercola era infatti tutto esaurito, a tal punto che diversi supporters non sono riusciti ad entrare nell’impianto e hanno dovuto seguire la gara dall’esterno.

A partecipare alla festa azzurra, anche un big della squadra “maggiore” come Pasquale Mazzocchi, che è sceso in campo dopo la fine della gara dopo averlo fatto già nel pregara per trasmettere la giusta carica agli azzurrini.

Festa Napoli Primavera: il racconto della stagione.

Gli azzurrini hanno espresso tutta la loro gioia per questo grande successo e hanno portato in trionfo l’allenatore Rocco, il grande artefice di questa grande stagione. L’anno prossimo per loro ci sarà una stagione che li vedrà impegnati su campi molto più prestigiosi, fra Campionato Primavera 1 e Youth League.

Gli azzurrini salgono così in Primavera 1 al termine di una stagione che li ha visti finire al a pari punti con l’Ascoli alle spalle del Frosinone nel Girone B del campionato Primavera 2.

Nei playoff promozione, il percorso è stato inarrestabile. Prima è arrivata la vittoria sofferta ma incredibilmente bella contro il Renate, decisa da una punizione last minute al 120′ di Russo. Poi è arrivato un altro 2-1 sul campo del Como, un’impresa che ha proiettato gli azzurrini verso la finale di oggi. Il 2-0 di oggi porta ancora la firma di Russo: grazie ragazzi!

AGGIORNAMENTO ORE 17.20: De Laurentiis in persona si è congratulato con il Napoli Primavera per la vittoria di oggi con un post su X: