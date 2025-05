Futuro Conte, la mossa per la permanenza a Napoli: sta succedendo in queste ore

Arriva la mossa utile a permettere la permanenza a Napoli di Antonio Conte: sta succedendo proprio in queste ore!

La festa Scudetto di oggi è stato un meraviglioso momento per tutta la città di Napoli. I calciatori azzurri sono stati travolti dall’affetto dei tifosi, pazzi di gioia per la conquista del quarto Scudetto.

Il tema, smaltita la gioia, sarà però quello del futuro di Antonio Conte. L’allenatore del club, uno dei grandi artefici di questo successo, non ha ancora chiarito la sua decisione in merito alla prossima stagione, col pressing della Juventus che rimane fortissimo. Le notizie di ieri non sono conforanti: secondo Gianluca Di Marzio, al momento le sensazioni sono quelle di un addio.

Schira: “La squadra sta provando a convincere Conte a restare”

Il giornalista e esperto di mercato Nicolò Schira riporta però una mossa di tutta la squadra per permettera la permanenza dell’allenatore: i giocatori e tutta la dirigenza stanno infatti spingendo per provare a convincere Conte a restare a Napoli. Chissà, quindi, se l’affetto mostrato dai tifosi oggi, oltre che da parte della squadra, possa far cambiare idea all’allenatore.

Tra domani e mercoledì avverrà invece l’incontro decisivo col presidente De Laurentiis: potrebbe essere questa la data per avere un chiarimento definitivo su chi sarà l’allenatore azzurro nella prossima stagione.

C’è quindi un fitto lavoro da parte davvero di tutti per provare a convincere Conte a restare a Napoli, magari anche con il calciomercato, visto che sembra davvero vicino l’acquisto di Kevin De Bruyne. Una trattativa che, magari, potrebbe essere racchiusa nei tentativi effettuati dal club per mostrare a Conte la voglia di fare le cose in grande anche nella prossima stagione.