Festa scudetto Napoli: il LIVE della parata dei Campioni d’Italia

Lunedì 26 maggio Napoli si ferma. Il motivo? La festa scudetto degli azzurri, attesa da settimane e finalmente realtà. Segui LIVE su SpazioNapoli.it

È arrivato il giorno della festa. L’appuntamento è per il pomeriggio, con partenza prevista dal Molo Luise, dove la squadra farà il suo ingresso in barca: sì, proprio dal mare, in perfetto stile partenopeo.

LIVE la festa scudetto del Napoli

Il percorso sarà blindato, e non potrebbe essere altrimenti: si attendono almeno 200 mila persone in strada. Il grosso si concentrerà sul lungomare, dove si stimano circa 150 mila tifosi pronti a salutare la squadra, mentre altri 50 mila seguiranno tutto tramite i quattro maxischermi sparsi per la città.

È una giornata che Napoli aspetta da mesi, e che vivrà con il cuore in gola. Ci saranno controlli, deviazioni, forze dell’ordine in massa. Ma niente potrà fermare una città intera che vuole solo ringraziare i suoi eroi in azzurro.

ORE 15: L’imbarcazione con a bordo i giocatori e lo staff del Napoli sta entrando in porto, per attraccare al Molo Luise: caldissima l’accoglienza dei suoi tifosi, con cori e clacson per i campioni d’Italia.

ORE 14.20: DeLaurentiis, Conte e Manfredi pronti traghetto che sta trasportando i campioni d’Italia sul lungomare di Napoli