Conte, Di Marzio: “Verso la separazione dal Napoli. Si vuole chiudere subito per l’erede”

Novità importante dal giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che si espone circa il possibile addio di Antonio Conte al Napoli.

In casa Napoli c’è ancora clima di grande festa dopo la conquista del quarto Scudetto. Un successo che ha la firma, in primis, di Antonio Conte, capace di risollevare in poco tempo una compagine che finalmente è tornata a sognare in grande. Ora, però, tutti i tifosi si chiedono quale possa essere il destino dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana: a tal riguardo, arriva un’ultim’ora da parte del giornalista Gianluca Di Marzio, che si sbilancia circa il possibile addio del tecnico leccese.

In particolare, Di Marzio è entrato anche nel merito del possibile sostituto: il nome definito in prima linea è quello di Max Allegri: un allenatore già in passato inseguito dal presidente Aurelio De Laurentiis e per cui ora il numero uno azzurro potrebbe sferrare l’assalto decisivo. I prossimi giorni saranno dunque decisivi, con la consapevolezza che evidentemente i margini di una permanenza a Napoli di Antonio Conte si vanno riducendo, almeno stando a quanto si apprende dal giornalista di Sky Sport.

Notizie SSC Napoli, presto l’incontro tra Conte e De Laurentiis: le ultime

Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, Antonio Conte viaggia verso la separazione dalla SSC Napoli.

Di seguito, quanto si legge dalla medesima fonte:

“In casa Napoli si va sempre di più verso la fine del rapporto con Conte. Dopo la visita al Papa si terrà un incontro per fare il punto tra la società e l’allenatore pugliese ma la volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione. La relazione dovrebbe finire senza strappi, resterebbe comunque un rapporto familiare. Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano solamente il lato economico e di mercato”.

Conte si allontana: il Napoli punterebbe a chiudere subito per Allegri

Arrivano conferme: il Napoli potrebbe virare subito su Massimiliano Allegri nel caso in cui Antonio Conte dovesse effettivamente lasciare il club azzurro dopo la vittoria dello Scudetto, che segna un capitolo importantissimo anche per la carriera dell’ex CT della Nazionale Italiana.

Questo quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio: