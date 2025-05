LIVE Parma-Napoli 0-0: fischio d’inizio al Tardini, segui qui il match

LIVE Parma-Napoli, segui qui tutti gli aggiornamenti del match: dalle formazioni ufficiali, agli eventi principali della gara.

Amici e amiche di Spazionapoli.it, benvenuti alla diretta testuale di Parma-Napoli. Qui potrete seguire tutti gli aggiornamenti minuto per minuto riguardanti il match: dalle formazioni ufficiali, sino alle azioni salienti della partita.

Il Napoli è chiamato ad una vittoria per continuare a mantenere vivo il sogno Scudetto: a due giornate dalla fine, gli azzurri hanno un punto di vantaggio sull’Inter (impegnata contemporaneamente contro la Lazio a San Siro). Dinanzi a sé, però, c’è un’avversaria affamata di punti per la lotta salvezza.

LIVE Parma-Napoli, segui qui il match

4′- Prima discesa di Lukaku, corner per il Napoli. Sugli sviluppi, viene anticipato Rrahmani, la palla vagante viene bloccata poi da Suzuki.

3′- La prima conclusione è del Parma: discesa di Hernani. che a cede a Bonny, ma il suo tiro a giro dal vertice dell’area di rigore è centrale e bloccato facilmente da Meret.

1′- Fischio d’inizio al Tardini: è cominiciata Parma-Napoli!

Parma-Napoli, le formazioni ufficiali

Sono state diramate in questi minuti le formazioni ufficiali del match. Per il Napoli, confermata per 10/11 la formazione che ha pareggiato per 2-2 contro il Genoa, compreso anche Scott McTominay nonostante i problemi fisici degli ultimi giorni. L’unica assenza è quella già annunciata di Stanislav Lobotka, che si era fermato negli istanti iniziali del match precedente. Questo l’11 completo:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. All: Conte

Confermata, quindi, anche la coppia centrale composta da Rrahmani e Olivera, con l’uruguagio in un ruolo inedito per sostituire gli infortunati Buongiorno e Juan Jesus. In attacco, Raspadori viene preferito a Neres. Fra i panchinari, non ci sarà Noah Okafor, in tribuna per un affaticamento muscolare.

Questa invece la formazione ufficiale del Parma:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni, Circati; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Bonny, Pellegrino. All: Chivu