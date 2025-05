Tegola Napoli, infortunio last minute: finisce in tribuna a Parma

Brutta tegola per il Napoli di Conte a pochi minuti dalla sfida contro il Parma: il calciatore azzurro alza bandiera bianca.

Dopo l’amaro pareggio interno contro il Genoa, il Napoli di Antonio Conte mette piede al Tardini per affrontare la gara più decisiva della sua stagione. Gli azzurri si giocano il quarto Scudetto della loro storia in Emilia, al cospetto del Parma dell’ex Inter Chivu. I partenopei, come annunciato giorni dalla Lega giocheranno in contemporanea con i nerazzurri di Simone Inzaghi. Gli attuali campioni d’Italia, a -1 dalla capolista Napoli, saranno impegnati a San Siro contro la Lazio. La squadra biancoceleste di Baroni cerca il bottino pieno a Milano per continuare ad inseguire l’obiettivo Champions. La 37esima giornata di Serie A per la squadra di Conte ha avuto inizio subito in salita, ovvero, con una brutta notizia che riguarda l’inaspettato stop di un calciatore partenopeo.



Il giocatore azzurro si ferma: che batosta per Conte!

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Parma, mister Antonio Conte ha dovuto mandare giù una brutta notizia. Per la sfida di questa sera, il tecnico salentino dei partenopei non potrà contare sull’apporto di Noah Okafor. L’attaccante svizzero, arrivato a gennaio tramite l’operazione in prestito con il Milan, è finito fuori dalla lista dei disponibili per la sfida del Tardini a causa di un affaticamento muscolare.

Dunque, Noah Okafor guarderà Parma-Napoli stando seduto in tribuna. Per l’attaccante svizzero continua ad essere un’annata decisamente no, e l’ennesimo stop per infortunio lo conferma. I mesi trascorsi in maglia azzurra sono stati tutt’altro che convincenti, non a caso per lui i minuti in campo sono stati pressoché pochi e ininfluenti. Proprio a causa della sua condizione fisica non ottimale, Antonio Conte ha faticato ad inserirlo nel contesto, tenendolo spesso e volentieri relegato in panchina.

Qualche avvisaglia sulla forma fisica di Noah Okafor è stata registrata nel mese di gennaio, prima del trasferimento dello svizzero all’ombra del Vesuvio. Inizialmente, l’attaccante di proprietà del Milan doveva approdare in Bundesliga per vestire la maglia del Lipsia. Un’affare che il club tedesco ha preferito far saltare per via di alcune anomalie riscontrate nelle visite mediche effettuate dal calciatore classe 2000.

Insomma, Noah Okafor non ha lasciato il segno in questa stagione, né al Milan e né al Napoli. Per questo motivo, gli azzurri di Aurelio De Laurentiis avrebbero già fatto capire al club rossonero di non aver alcuna intenzione di voler esercitare il riscatto del cartellino.