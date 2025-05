Napoli, ecco come sta McTominay dopo le parole di Conte: le ultime

In casa Napoli, in vista della gara di domani contro il Parma , bisogna segnalare un annuncio di Conte sulle condizioni fisiche di McTominay.

Il Napoli di Conte, dopo il pareggio rimediato contro il Genoa di Patrick Vieira, è atteso da un’altra tappa fondamentale nella lotta scudetto con l’Inter. Domani sera, infatti, gli azzurri scenderanno sul campo dello Stadio Tardini contro il Parma di Chivu.

I partenopei, ovviamente, hanno l’assoluto obbligo di battere il team gialloblù per avere la certezza di non farsi superare dall’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, proprio come ammesso dallo stesso Antonio Conte, in casa azzurra bisogna registrare un po’ di preoccupazione per le condizioni fisiche di Scott McTominay.

Napoli, affaticamento per McTominay: ecco gli ultimi aggiornamenti

L’allenatore del Napoli, infatti, ha parlato così dello stato di forma dello scozzese:

“McTominay? Ha avuto qualche problemino, ma abbiamo sempre trovato le migliori soluzioni e lo faremo anche questa volta”.

L’ex calciatore del Manchester United, infatti, ha riportato un affaticamento nella giornata di giovedì scorso. Lo staff sanitario del Napoli ha cercato di gestire le condizioni fisiche di Scott McTominay, il quale dovrebbe riuscire a farcela per scendere in campo domani sera contro il Parma di Chivu.