Napoli, pronto l’assalto al difensore: servono 35 milioni di euro

Il calciomercato degli azzurri è pronto ad accendersi e tra gli obiettivi ci sarebbe anche un difensore da 35 milioni di euro: i dettagli

Il Napoli è scatenato in questo finale di stagione. Non solo la squadra è in piena lotta per lo scudetto a 2 giornate dalla fine, ma ha posto le basi anche in vista della prossima annata. Gli azzurri stanno lavorando su più fronti, tra il sogno De Bruyne, l’ipotesi Jonathan David e il rinforzo Sudakov.

Ma questi sono solamente tre dei numerosi profili sul taccuino di Giovanni Manna, che da settimane sta costruendo il Napoli del futuro. Chiunque sarà l’allenatore, vorrà mettere a sua disposizione una rosa di primo piano. Dovrà risultare una squadra competitiva, in campionato come in Champions League.

Napoli, ritorna l’idea Kiwior: il punto sulla trattativa con l’Arsenal

Tra i nomi vagliati dal Napoli in questa fase di pre calciomercato, c’è nuovamente quello di Jakub Kiwior. Il difensore è già stato accostato in passato agli azzurri e oggi è ritornato prepotentemente intorno all’orbita azzurra. A dare maggiori informazioni, l’edizione odierna del Mattino, che entra nel dettaglio di una possibile trattativa con l’Arsenal, che ne detiene il cartellino.

Il polacco ha un contratto fino al 2028 con i Gunners, ma sta prendendo in considerazione l’ipotesi di tornare in Italia. I suoi agenti, che sono gli stessi di Lobotka, hanno ricevuto più di una richiesta dall’Italia, ma il Napoli avrebbe una corsia preferenziale. In primo luogo perché giocherà la Champions League il prossimo anno, e anche perché già in passato la società ha mostrato interesse per il polacco, credendo nelle sue capacità.

Kiwior non ha brillato in Premier e solamente nell’ultimo periodo è riuscito a trovare spazio con l’Arsenal, anche per via dell’infortunio accorso a Magalhaes. Il Napoli ci aveva pensato anche a gennaio, dopo la fumata nera per Danilo e prima di tentare l’assalto a Comuzzo, poi fallito. L’Arsenal rifiutò l’ipotesi del prestito ed oggi chiede circa 35 milioni di euro per il suo cartellino. Le parti, dunque, trattano, per trovare un accordo in vista della prossima stagione.