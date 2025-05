David al Napoli, la conferma dell’agente: dal Canada un’importantissima novità

L’attaccante americano si starebbe seriamente avvicinando agli azzurri, con importanti conferme che arrivano direttamente dal Canada e con delle novità che cambiano gli scenari futuri

Resta uno dei nomi più caldi accostati al Napoli in questi giorni che precedono il finale di stagione. Jonathan David ha annunciato che lascerà il Lille a fine stagione e il suo addio ha aperto numerosi scenari e il più caldo è sicuramente quello che lo vede nell’orbita del club partenopeo.

L’addio a parametro zero dal club francese, ha aperto le porte anche agli azzurri, che vorrebbero approfittare dell’occasione. Il canadese, infatti, è già da tempo nel mirino del Napoli. Era lui uno dei nomi caldissimi quando si pensava a un sostituto di Osimhen nell’anno post scudetto e ora è nuovamente lui il profilo che potrebbe accompagnare Romelu Lukaku nella prossima stagione.

David al Napoli, buone notizie dal Canada: cosa filtra sull’affare

A dare importantissime novità sul possibile affare è la redazione di TSN in Canada, che fornisce ulteriori dettagli sul colpo. Secondo quanto appreso dai colleghi, infatti, David prenderà una decisione sul proprio futuro entro le prossime 2 o 3 settimane. Questo vuol dire che per la fine di maggio, o massimo gli inizi di giugno, il giocatore avrà scelto il proprio destino.

Intanto, l’agente Nick Mavromaras avrebbe confermato proprio a TSN European Reports che ha incontrato il Napoli negli scorsi giorni. Un primo meeting per conoscere le intenzioni del club e far sapere le richieste del giocatore e dell’entourage. Su David c’è il forte interesse anche di altre squadre di Serie A come Inter e Juventus e di club stranieri come Arsenal, Chelsea, Liverpoo, Manchester United e persino Barcellona.

Risulta chiaro a tutti che un classe 2000 che si libera a parametro zero fa gola a moltissimi ed è per questo che il Napoli si è mosso in anticipo per provare a battere la concorrenza. Riuscirci non sarà facile, anche per i costi legati alle commissioni dei suoi agenti. Intanto David è pronto a giocare le ultimissime volte con il Lille, per poi scegliere il proprio destino. I tifosi del Napoli continuano a sperare.