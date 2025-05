Napoli, accordo con Sudakov! Cosa manca per chiudere la trattativa

Gli azzurri avrebbero trovato un accordo con il calciatore ucraino e mancherebbe solamente un ultimo tassello per chiudere il colpo

Un altro dei grandi obiettivi del Napoli, già accostato al club negli scorsi mesi. Georgyi Sudakov piace moltissimo e la dirigenza partenopea sta lavorando sodo per riuscire a strapparlo allo Shakhtar Donetsk in vista dell’estate. Il centrocampista offensivo, utilizzato in carriera soprattutto come trequartista, è reduce da un’altra stagione di primo livello e ha confermato le sensazioni degli azzurri.

I suoi 13 gol e 6 assist in 36 presenze hanno spinto il d.s. Giovanni Manna a insistere per portarlo all’ombra del Vesuvio nei prossimi mesi. Riuscire però a completare l’affare non è affatto semplice. Resta pur sempre il diamante del club ucraino, che non se ne libererà affatto facilmente.

Sudakov al Napoli, c’è l’accordo: l’ultimo step per chiudere l’affare

Il classe 2002, compirà 23 anni a settembre e questo lo rende ancora più appetibile. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, motivo per cui lo Shakhtar non ha fretta di cederlo. Sa di avere il coltello dalla parte del manico nella trattativa e vorrà incassare cifre importanti per un prodotto delle proprie giovanili. Un ragazzo cresciuto in casa e che è esploso definitivamente in pochi anni.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Napoli avrebbe già trovato un accordo economico con il giocatore. Sudakov sarebbe felice di vestire la maglia azzurra e di trasferirsi in Italia. Solamente a fine aprile aveva rilasciato delle dichiarazioni in cui confermava l’interesse degli azzurri e sottolineava di essere lusingato dall’idea di giocare con Antonio Conte.

Il vero ostacolo è lo Shakhtar, che ha rifiutato la prima proposta fatta dal club del patron De Laurentiis. Non sarebbero bastati i 35 milioni + 5 di bonus, la società ucraina vorrebbe arrivare a 45. Il Napoli farà quindi le sue riflessioni, ma la trattativa sembra già in uno stato avanzato. Per pochi milioni è difficile che le parti perdano l’occasione di chiudere un affare estremamente vantaggioso per entrambe.

Dopo il finale di stagione, sarà premura da parte della dirigenza partenopea spingere sull’acceleratore per portare a termine la trattativa. Insieme a De Bruyne e Jonathan David, il post campionato sarà caldissimo per il Napoli, che metterà da subito le basi verso la prossima annata.