De Bruyne al Napoli, previsto un nuovo incontro: spunta la cifra chiesta dal belga

Gli agenti del belga dovrebbero incontrare nuovamente i dirigenti partenopei nei prossimi giorni e spunta intanto la cifra chiesta dal giocatore per firmare

Kevin De Bruyne resta il sogno del Napoli, che vuole provare a regalare ai tifosi un colpo da urlo in vista della prossima stagione. Già da un mese, il direttore sportivo Giovanni Manna ha iniziato a lavorare a una trattativa complessa, ma non impossibile. Il belga, infatti, si libererà a parametro zero dal Manchester City, per volontà dello stesso club inglese.

Un’occasione ghiottissima per le squadre interessate al quasi 34enne, che sente di poter ancora fare la differenza. Anche in Europa, dove oltre il Napoli, è il Liverpool la squadra che è apparsa più interessata al giocatore. Il vero pericolo, però, è l’Arabia, con i suoi contratti faraonici e l’opportunità di accontentare praticamente ogni richiesta del calciatore.

De Bruyne verso il Napoli: la data del nuovo incontro e la cifra chiesta dal belga

Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, il Napoli continua a fare sul serio ed è intenzionato a battere tutta la concorrenza. Nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro tra l’entourage del giocatore e il club azzurro. La possibilità che questo avvenga al termine del campionato è molto alta, parallelamente al periodo in cui Jonathan David deciderà dove giocare il prossimo anno.

Intanto, De Bruyne avrebbe fatto sapere di voler accettare un’offerta pari a 10 milioni di euro per lo stipendio. Una cifra alta per il Napoli, che si sarebbe spinto fino a 7. Oggi il belga ne guadagna 13,5 al City, ma è consapevole che in Italia non potrà percepire lo stesso. Bisognerà, però, che le parti trovino un punto di incontro.

Il patron De Laurentiis potrebbe fare un ulteriore sforzo, cercando anche di dilazionare lo stipendio attraverso più anni e con dei bonus aggiuntivi. Allo stesso tempo, il centrocampista dovrà abbassare le sue pretese, se vorrà concretamente venire a giocare in Serie A per almeno un paio di stagioni.

Sullo sfondo, come detto, resta la Saudi Pro League. Economicamente non avrà alcun problema a trovare accordi con le società arabe, ma il blasone del campionato è praticamente inesistente ed è chiaro a tutti che l’appeal intorno al giocatore svanirebbe al momento stesso della firma. Gli azzurri sperano quindi di poter convincere De Bruyne grazie a questi importanti dettagli legati all’imminente futuro della sua carriera.