Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna

L’agente dell’obiettivo del Napoli ha aperto ad un possibile addio: chiaro avviso di mercato a Manna, sarà lui il primo acquisto?

Il calciomercato del Napoli sta già prendendo le attenzioni di tutti i tifosi, nonostante una lotta Scudetto che avrà il suo esito in queste ultime due settimane. Gli obiettivi trattati fin qui da Manna sono infatti profili sin troppo importanti per non accendere le fantasie: un giocatore come Kevin De Bruyne, su tutti, garantirebbe un vero e proprio salto di livello per la rosa azzurra.

Esistono però anche altri profili trattati dal ds Manna che si rivelerebbero, senza dubbio, acquisti molto intelligenti. Devono così interessare le parole dell’agente di uno di loro.

Ferguson al Napoli? L’agente non chiude le porte

Tanto si è parlato infatti di Lewis Ferguson nelle ultime settimane. Il suo agente, Bill McMurdo, si è nuovamente espresso sul suo futuro, senza escludere affatto l’ipotesi di un addio, nel corso della sua intervista a Tuttomercatoweb:

“Lewis ha un contratto lungo con il Bologna e sarebbe felice di restare sino al suo termine. Crediamo che anche il Bologna sarebbe felice che lui portasse a termine il suo contratto. Tuttavia, se il club ricevesse un’offerta soddisfacente, a quel punto Lewis valutarebbe un eventuale interesse, ma solo in quel caso”.

Le sue parole confermano l’amore di Ferguson per la piazza bolognese, ma non escludono affatto la possibilità di un addio in estate. Il Napoli ha messo gli occhi da tempo su di lui, vedendolo infatti anche come un profilo ideale in caso di addio di Frank Anguissa.

Lo stesso agente di Ferguson, tra l’altro, aveva affermato in un’intervista delle scorse settimane che il calciatore sarebbe più che interessato ad un trasferimento in azzurro. Segno, insomma, di come un’eventuale chiamata di Manna imbastirebbe in modo piuttosto rapido una trattativa.

Ferguson-Napoli, perché sarebbe un buon colpo

LLe continue parole dell’agente di apertura nei confronti di questa soluzione lasciano presagire un gradimaento da parte di Ferguson alla possibilità di raggiungere in azzurro i suoi connazionali McTominay e Gilmour. Insieme a loro, costruirebbe un centrocampo di grandissima qualità.

Al Bologna, Lewis ha dimostrato tutte le sue qualità come centrocampista dalla grandi doti di inserimento e di grande intelligenza tattica, soprattutto nella scorsa annata con Thiago Motta. Un giocatore che, quindim fungerebbe perfettamente da backup sia di Anguissa, che di McTominay, regalando ancora più completezza alla rosa azzurra.