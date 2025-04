Ferguson al Napoli, c’è una svolta: l’indiscrezione apre un nuovo scenario

Lewis Ferguson è stato riaccostato al Napoli e c’è una svolta nella possibile trattativa: l’indiscrezione apre un nuovo scenario

L’estate scorsa sembrava cosa fatta, ma alla fine Lewis Ferguson è rimasto al Bologna. Ora, però, Napoli e Bologna sono pronti a sedersi di nuovo al tavolo delle trattative, con il direttore sportivo Giovanni Manna che non molla la presa. L’altra sera, lo scozzese è stato costretto a dare forfait all’ultimo minuto prima del match, ma questo non ha spento l’interesse degli azzurri.

Anzi, Ferguson potrebbe essere uno dei primi colpi a centrocampo per la prossima stagione. Con una rosa da rinforzare numericamente e il ritorno in Europa all’orizzonte, il Napoli si muove in anticipo, e Manna è già al lavoro. Il dopo-gara al Dall’Ara è stato il momento perfetto per riallacciare i contatti, mai davvero interrotti con l’agente McMurdo. Insomma, la colonia scozzese sotto il Vesuvio potrebbe presto ampliarsi.

Ferguson, il profilo perfetto per il Napoli di Conte

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 22,5 milioni di euro, una cifra significativa per un giocatore che ha ancora margini di crescita. Il contratto con il Bologna scade il 30 giugno 2028, quindi strapparlo ai rossoblu non sarà una passeggiata, ma il Napoli ci crede.

A pesare, nella trattativa dell’estate scorsa, è stata la rottura del crociato subita giusto un anno fa, un infortunio che aveva fatto storcere il naso a più di qualcuno. Eppure, le 20 partite già disputate in questa stagione parlano chiaro: Ferguson è tornato in pista, e tutti – dal club all’agente – rassicurano sul suo pieno recupero.

Il Napoli di oggi non è più quello di qualche anno fa. La rosa attuale, per quanto competitiva, mostra qualche crepa numerica, soprattutto a centrocampo. Le ristrettezze emerse in questa stagione – tra infortuni e rotazioni limitate – hanno fatto suonare un campanello d’allarme. E poi c’è l’Europa, con il ritorno nelle coppe ormai a un passo, serve una squadra più profonda, capace di reggere il doppio impegno.

Ecco perché Giovanni Manna si sta muovendo con largo anticipo, mettendo Lewis Ferguson in cima alla lista dei desideri. Non è solo una questione di talento, lo scozzese porta con sé quella fisicità e quella duttilità che potrebbero fare comodo al gioco di Antonio Conte (o chi per lui).

Il dopo-gara al Dall’Ara non è stato casuale. I contatti con l’agente McMurdo sono un segnale chiaro. E se l’estate scorsa il Napoli ci è andato vicino, stavolta sembra voler fare sul serio. Certo, il Bologna non lascerà partire uno dei suoi gioielli senza combattere – 22,5 milioni potrebbero non bastare – ma gli azzurri hanno dalla loro l’appeal di un progetto ambizioso. E poi l’idea di una colonia scozzese a Napoli, magari con Ferguson accanto a Billy Gilmour e Scott Mctominay ha un fascino tutto suo.