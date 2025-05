Ferguson e Beukema nel mirino del Napoli: il Bologna ha preso una decisione per l’estate

Da tempo nel mirino dei partenopei, i due calciatori rappresenterebbero un grande rinforzo per gli azzurri: arriva una decisione importante per l’estate

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato e lo fa su più fronti. Non c’è solo De Bruyne come obiettivo, né l’ipotesi Jonathan David. Il d.s. Giovanni Manna ha infatti iniziato a sondare il terreno per diversi profili. Nella giornata di oggi vi abbiamo parlato di un’accelerata per Gutierrez del Girona, così come di un’attesa per l’entourage di Paixao in città.

Insomma, per risultare super competitivi anche il prossimo anno, gli azzurri si sono mossi con largo anticipo. Che Antonio Conte decida o meno di rimanere sulla panchina dei partenopei, la dirigenza del Napoli non starà a guardare. Vorrà mettere a disposizione dell’allenatore, chiunque sia, una rosa importante e che non sfiguri né in campionato e né nella super Champions League.

Napoli su Beukema e Ferguson: arriva la comunicazione dal Bologna

Tra i numerosi profili che il Napoli sta monitorando, ci sono anche quelli di Lewis Ferguson e Sam Beukema. Entrambi sono reduci dalla storica vittoria della Coppa Italia in finale contro il Milan e si stanno godendo i festeggiamenti. Non potranno essere troppo lunghi, perché il Bologna si sta giocando ancora molto in campionato, con un quarto posto alla portata.

Qualificarsi o meno in Champions League cambierebbe molto per le finanze rossoblù e, soprattutto, per trattenere o meno alcuni giocatori. Una cosa, però, è certa: gli emiliani giocheranno l’Europa League e vorranno ben figurare come fatto dall’Atalanta nell’edizione dello scorso anno. Lo faranno con Beukema e Ferguson? L’intenzione sembra quella.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Bologna lascerà partire i due giocatori solamente dietro offerte importantissime. Per meno di 30 milioni di euro ciascuno, nessuno dei due lascerà il club. Lo scozzese, seppur reduce da una stagione non semplicissima per via dell’infortunio al ginocchio, resta una pedina importantissima. Mentre il centrale difensivo ha mantenuto un rendimento altissimo, risultando uno dei migliori in Italia.

Per l’estate il Napoli dovrà presentare un’offerta importante, dunque, per ottenere il via libera. La trattativa con il Bologna potrà entrare nel vivo, magari anche con l’inserimento di contropartite o l’ipotesi di un prestito, ma ogni discorso è rimandato alle prossime settimane. Il finale di stagione è rovente e la priorità resta il campo, almeno per i prossimi 10 giorni ancora.