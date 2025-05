Paixao-Napoli, svolta improvvisa nell’affare: la mossa a sorpresa che cambia tutto

L’ala brasiliana potrebbe vestire la maglia azzurra e una svolta improvvisa nell’affare cambia il possibile esito della trattativa

Da qualche mese il nome di Paixao è accostato al Napoli, come possibile rinforzo per la prossima stagione. Un profilo che stuzzicherebbe i partenopei e che porterebbe una ventata di aria fresca in vista dell’annata che verrà. Bisognerà risultare competitivi, non solo in campionato, ma anche in Coppa Italia (evitando scelte come quelle di quest’anno) e soprattutto nella super Champions League.

Il ritorno nell’Europa che conta spingerà gli azzurri a dare il massimo, aumentando anche il livello delle prestazioni. Servirà quindi una rosa ancora migliorata, che possa risultare all’altezza di avversarie di primissimo livello. Ecco perché Paixao è uno dei profili accostati alla squadra e osservati dalla dirigenza napoletana.

Paixao al Napoli, la svolta nell’affare: cresce un’attesa importante

Secondo quanto riferito dal Mattino, il Napoli avrebbe deciso di accelerare le operazioni per portare Paixao in maglia azzurra. Il giocatore ha realizzato ben 18 gol e 19 assist in questa stagione. Numeri importantissimi, con 2 reti e 5 assistenze anche in Champions League. Tra le reti segnate, anche una al Milan, eliminato proprio dal Feyenoord nel corso della competizione.

Utilizzato principalmente come ala sinistra, il brasiliano rappresenta un nome molto interessante per diventare il vero sostituto di Kvaratskhelia in quella zona del campo. Con Neres formerebbe una coppia tutta brasiliana di altissimo livello. Paixao ha infatti 24 anni e ne compirà 25 a giugno, risultando nel pieno della sua maturità calcistica.

All’occorrenza persino trequartista, ha un contratto valido fino al 2029 con gli olandesi e il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Stando al Mattino, il Napoli attenderebbe gli emissari del giocatore in città nei prossimi giorni. L’idea è quella di capire la richiesta del calciatore, per poi passare a discutere con il Feyenoord.

La trattativa si accenderà sicuramente nelle prossime settimane, solo dopo che la stagione si sarà conclusa. Non solo, ma parallelamente il Napoli sta portando avanti anche quelle per De Bruyne e David, che rappresentano una priorità al momento. Paixao resta lì, tra i nomi più caldi da trattare, con la volontà di chiudere nel migliore dei modi la trattativa.