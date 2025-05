Gutierrez al Napoli, arriva la risposta degli azzurri: presa una decisione per l’estate

Nelle ultime settimane il suo nome è stato spesso accostato al Napoli: la dirigenza azzurra ha finalmente deciso.

In casa Napoli è già tempo di calciomercato. Nonostante il campionato debba ancora concludersi, la dirigenza azzurra è già al lavoro per trovare dei profili interessanti e adatti al gioco di Antonio Conte. Sarà sicuramente necessario un intervento per il reparto difensivo, considerando anche il futuro incerto di alcuni giocatori.

Tra i tanti nomi monitorati dal ds del Napoli Manna c’è anche quello di Miguel Gutierrez. Il terzino spagnolo sta disputando un’ottima stagione col Girona e ha attirato l’attenzione di molte big in Europa, tra cui proprio il Napoli. Dopo tante voci su una possibile trattativa da parte del club azzurro arriva una decisione definitiva.

Pedullà: “Gutierrez piace al Napoli ma non è una priorità”

L’esperto di mercato Pedullà ha commentato le voci di una possibile trattativa del Napoli per Miguel Gutierrez: al momento, però, il club azzurro non sembra voler tentare il colpo.

L’interesse del Napoli per Miguel Gutierrez non è assolutamente una novità. Sul suo sito web, il noto giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha dato maggiori dettagli su questa possibile trattativa tra il club azzurro e il Girona:

“Negli ultimi giorni Miguel Gutierrez è stato accostato al Napoli, addirittura con una trattativa in stato avanzato. In realtà il profilo è stato proposto al Napoli ma gli azzurri, nonostante apprezzino Gutierrez, non ritengono sia una priorità, almeno in questi giorni. Nel contratto del classe 2001 c’è una clausola che permetterebbe al Real Madrid di riacquistarlo, scenario non scontato ma comunque da non sottovalutare”

Gutierrez è uno dei giocatori più promettenti del panorama spagnolo. Il terzino cresciuto nel vivaio del Real Madrid ha dimostrato in poco tempo di essere davvero affidabile. Dopo aver vinto campionato e Champions League con i Blancos, Gutierrez è stato ceduto al Girona, trovando molti più minuti e dimostrando sempre di più le sue grandi qualità. Attualmente il suo cartellino oscilla intorno ai 30 milioni di euro, col Napoli che spera di poter chiudere un’eventuale trattativa ad una cifra nettamente inferiore.