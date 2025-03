Futuro Conte, il procuratore non ha dubbi: sentenza sul futuro

Il futuro di Antonio Conte sta tenendo banco ormai da settimane tra i tifosi della SSC Napoli: l’intermediario di mercato lancia la sentenza a tal proposito.

Manca sempre meno alla prossima partita del campionato di Serie A della SSC Napoli, in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro il Milan. Un’occasione per poter dare un segnale importante alla lotta Scudetto, anche se al momento l’inerzia sembra essere in favore dell’Inter di Simone Inzaghi. Da qui alla fine, però, i partenopei sperano di dare del filo da torcere ai nerazzurri: ventisette sono i punti a disposizione, motivo per cui ogni speranza non è perduta, malgrado le difficoltà.

Intanto, continua a tenere banco la questione legata alle sorti di Antonio Conte: il tecnico leccese ha ancora più di due anni di contratto (scadenza nel 2027, ndr), anche se le voci inerenti soprattutto al presunto interesse della Juventus (che ha da poco esonerato Thiago Motta per accogliere Igor Tudor, evidentemente, come traghettatore) per la prossima stagione. A prendere posizione a tal riguardo è il procuratore calcistico Oscar Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live.

News SSC Napoli, Damiani: “Conte? Resterà, non ho dubbi”

Oscar Damiani, figura di spicco nel mondo del calcio italiano, ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sul futuro di Antonio Conte. Intervistato oggi a Marte Sport Live, ha offerto un punto di vista chiaro e deciso, che rassicura i tifosi del Napoli calcio e spegne, almeno per ora, le chiacchiere di mercato.

Ecco cosa ha pronosticato Damiani a proposito dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale:

“Il prossimo anno il Napoli ripartirà con Conte, non ho dubbi. Antonio è l’allenatore giusto per il Napoli, ha grande carisma e dà alla squadra entusiasmo e gioco, gli azzurri resteranno una delle formazioni candidate a vincere, poi ovviamente i risultati dipendono anche da variabili non previste”.

Conte e il Napoli: un binomio fin da subito convincente

Non è un mistero che Antonio Conte sia un allenatore capace di lasciare il segno ovunque vada. Dal suo arrivo a Napoli, ha portato una ventata di aria fresca, trasformando una squadra in cerca di riscatto in una macchina da guerra sul campo.

Il suo carisma, unito a una visione tattica impeccabile, ha fatto sì che i partenopei tornassero a sognare in grande. Basta guardare l’operato di questi suoi primi messi all’ombra del Vesuvio per capire ciò che è riuscito a mettere su il tecnico toscano. E non è solo una questione di campo: Conte ha conquistato Napoli anche fuori dal rettangolo verde. La sua passione, che traspare in ogni conferenza stampa, è contagiosa. I tifosi lo adorano, e non è difficile capire perché: in un calcio sempre più freddo e calcolatore, lui ci mette l’anima, proprio come piace ai napoletani. Un binomio per cui c’è fiducia che possa continuare a coesistere, malgrado le numerose voci di mercato.

Last Updated on 26 Mar 2025 – 19:30 by Francesco Fildi