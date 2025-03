Rrahmani sorprende tutti dal Kosovo: frecciatina al Napoli?

Amir Rrahamni ha sorpreso nella sua intervista al termine di Kosovo-Islanda: le parole sono una frecciatina al Napoli?

La serata di ieri ha visto in campo con le proprie Nazionali tantissimi calciatori del Napoli. Quasi tutti hanno spiccato in positivo, con Lukaku e Mctominay in gol con Belgio e Scozia e Politano fra i più brillanti con l’Italia.

Spicca in positivo anche Amir Rrahmani, autore di un assist nella gara vinta per 2-1 dal suo Kosovo contro l’Islanda. Il difensore è sceso in campo dal primo minuto nel match e ha svolto l’intera gara, nonostante i problemi fisici accusati nel finale di Venezia-Napoli.

Rrahmani: “Pressioni dal Napoli per non giocare”

Rrahmani ha parlato anche di questo, svelando un picolo retroscena, nel corso della sua intervista a Klan Kosova Tv al termine della gara, in cui ha rilasciato una sorprendente rivelazione:

“Avevo molti dubbi sul giocare, perché sono uscito dall’ultima partita, quattro giorni fa, e ho avuto un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di giocare, ne è valsa la pena”.

Rrahmani ha così ammesso di come la società non fosse proprio contenta (e anzi un po’ preoccupata) riguardo alla sua convocazione in Nazionale dopo l’infortunio nella gara contro il Venezia.

Il giocatore ha però scelto di scendere ugualmente in campo per onorare gli impegni con la Nazionale di cui è anche capitano, al di là di quelle che potessere essere le considerazioni del suo club di appartenenza al riguardo.

Rrahmani in Nazionale: cosa aspettarsi dalla gara di ritorno in Islanda? E ora, tutti con gli occhi puntati al 23 marzo, quando il Kosovo sfiderà l’Islanda in trasferta. Rrahmani ci sarà? Tutto lascia pensare di sì. Nonostante le pressioni e i fastidi fisici, il difensore sembra intenzionato a non mollare il colpo. Del resto, stiamo parlando di un ragazzo che in questa stagione ha già collezionato 28 presenze col Napoli, con una media voto di 6,5 e una solidità che Conte adora. L’infortunio di Venezia – un affaticamento muscolare, nulla di grave – non sembra averlo scalfito più di tanto, almeno a giudicare dalla grinta mostrata ieri. A Napoli, però, si incrociano le dita. Con un finale di stagione da capogiro all’orizzonte – Scudetto e coppe europee nel mirino – perdere un pilastro come Rrahmani sarebbe un duro colpo. Magari in società sperano che il ct del Kosovo gli dia un turno di riposo, ma conoscendo Amir, è più facile che lo vedremo di nuovo in campo, pronto a dare tutto.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 11:54 by Felice Leopoldo Luongo