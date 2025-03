Nations League, l’Italia cade con la Germania: ecco come hanno giocato i tre napoletani

L’Italia è caduta questa sera contro la Germania. Ecco come hanno i tre giocatori del Napoli

Con la sosta, ovviamente, la luce dei riflettori si è spostata sull’Italia che, però, ha perso il match di questa sera contro la Germania. Da pochi minuti, infatti, è terminato il quarto di finale tra gli azzurri ed i tedeschi con il risultato finale di 1-2.

Questo ko, di fatto, può incidere tanto per il match di ritorno di domenica prossima a Dortmund. L’Italia, tra l’altro, era anche passata in vantaggio nel primo tempo con il gol realizzato da Tonali nel corso del primo tempo.

Italia-Germania 1-2: Raspadori si mangia un gol, bene Di Lorenzo e Politano

Mentre nella seconda frazione di gara, quindi, la Germania ha ribaltato il match con i gol realizzati da Kleindienst e Goretzka. Anche questa sera, di fatto, l’Italia ha subito due gol di testa, un vero e propri handicap per la Nazionale di Luciano Spalletti. Buone le prestazioni dei tre giocatori del Napoli: Di Lorenzo, Raspadori e Politano.

Da segnalare soprattutto la gara dell’attaccante azzurro della squadra di Antonio Conte, visto che è stato tra i protagonisti dell’azione del gol di Tonali. Raspadori, invece, ha avuto anche la palla per segnare, ma auman cha respinto la sua conclusione.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 23:06 by William Scuotto