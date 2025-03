Napoli, caso Rrahmani: arriva la rettifica social

In casa Napoli c’è stata una rettifica importante dello stesso Rrahmani.

Il Napoli tornerà in campo domenica 30 marzo contro il Milan, dove dovrà cercare di tornare al successo. In caso di mancata vittoria contro la squadra di Sergio Conceicao, visto anche il match casalingo dell’Inter contro l’Udinese, gli azzurri potrebbero vedere ancora più da lontano la vetta della classifica del campionato di Serie A.

Nel frattempo, però, la giornata di oggi è stata contraddistinta dal caso Rrahmani. In mattinata di oggi, infatti, erano circolate alcune sue dichiarazioni nel post gara tra il suo Kosovo e l’Islanda.

Rrahmani rettifica: “Intendevo dire preoccupazione, sono sempre pronto per il Napoli e per il Kosovo”

Queste parole di Rrahmani indicavano una possibile pressione da parte del Napoli di non fargli giocare il match di ieri con la sua Nazionale. Nel primo pomeriggio, invece, è arrivata una rettifica dello centrale azzurro:

“La parola pressione dipende dalla lingua in cui viene detta. In italiano sarebbe ‘preoccupazione‘. Preoccupazione perché 4 giorni fa sono uscito dal campo”.

Il pensiero del centrale del Napoli sul proprio profilo ufficiale Instagram:

“Abbiamo deciso la mia presenza in campo sia con i dottori del Napoli che quelli del Kosovo. Questa gara valeva la pena giocarla, perché abbiamo vinto. Sono sempre pronto per il Napoli e per il Kosovo”.

