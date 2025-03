Dalla Premier al Napoli: Manna tenta il super colpo, retroscena pazzesco

Manna ha provato il super colpo dalla Premier League: svelato il tentativo a sorpresa del ds azzurro per una stellina del campionato inglese.

Le voci di calciomercato iniziano ad impazzare quando oramai siamo giunti al rush finale del campionato. Anche il Napoli, così, sta iniziando a programmare le sue mosse per un calciomercato estivo che si preannuncia molto movimentato.

Le prime voci in ambito azzurro hanno riguardato il reparto difensivo: sembra infatti chiusa la trattativa per l’arrivo di Marianucci dall’Empoli. Potrebbe però arrivare anche un altro centrale e i recenti rumors vedono in cima i nomi di Beukema e Solet. L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” svela anche un’altra pista illustre dalla Premier League.

Manna e il tentativo per Huijsen: svelato tutto

Il quotidiano conferma infatti i rumors emersi ieri riguardo Dean Huijsen, centrale che Manna aveva scoperto ai tempi della Next Gen della Juventus. Il ds azzurro avrebbe fatto un tentativo per “riprendere” il suo pupillo, attualmente al Bournemouth, ma sarebbe subito fallito.

La valutazione del difensore (che ha tra l’altro esordito ieri con la Nazionale spagnola) sarebbe infatti schizzata alle stelle dopo l’eccellente stagione in Inghilterra. Su di lui c’è l’interesse di big europee che non si farebbero scrupoli a pagare anche cifre molto alte, come il Real Madrid.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 12:45 by Felice Leopoldo Luongo