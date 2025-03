Marianucci al Napoli, dichiarazioni inaspettate: l’ultim’ora a sorpresa

Luca Marianucci è stato accostato al Napoli ed è giunto in queste ore un annuncio inaspettato: l’ultim’ora a sorpresa sul difensore dell’Empoli

Come vi abbiamo accennato negli scorsi giorni, Luca Marianucci potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore dell’Empoli, che ha deciso i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, ai rigori, è uno dei profili individuati da Antonio Conte per la prossima stagione. Da capire se sarà un sostituto di Rafa Marin, probabilmente in partenza in prestito, o se anche lui verrà rigirato per fare esperienza.

In difesa, infatti, il nome principale che circola in queste ore, per prendere addirittura un posto da titolare, è quello di Solet dell’Udinese, di cui vi abbiamo parlato in serata. Marianucci, però, resta un’ottima ipotesi di prospettiva. Il calciatore livornese compirà 21 anni in estate e potrebbe far comodo alle richieste di Conte.

Marianucci al Napoli, parla l’agente Giuffredi: l’annuncio sul futuro

A svelare maggiori novità sul futuro del calciatore in vista dell’estate, è stato Mario Giuffredi, il suo procuratore. Già agente di Di Lorenzo e Politano, il procuratore ha parlato a margine della Palermo Football Conference.

“Marianucci va a Napoli? “Siamo in parola col club, sia noi che rappresentiamo il calciatore che l’Empoli. L’affare è praticamente chiuso“.

Parole che pesano come macigni e che fanno esultare i tifosi, colti di sorpresa da un annuncio arrivato all’improvviso. Certo, l’operazione non è ancora ufficiale – mancano le firme – ma l’intesa tra Napoli ed Empoli, con una cifra che si aggira sui 9 milioni, sembra ormai cosa fatta. Un investimento sul futuro, con Conte che gongola pensando alla sua difesa.

Futuro Marianucci Napoli: titolare o prestito? Il rebus della difesa Antonio Conte lo vede come un profilo di prospettiva, un difensore moderno – alto quasi 194 cm, veloce e bravo nell’impostazione – che potrebbe crescere all’ombra di giganti come Buongiorno e Rrahmani. Eppure, il suo destino non è scolpito nella pietra. Rafa Marin, lo spagnolo arrivato in estate, potrebbe salutare in prestito, liberando uno slot. Ma c’è chi sussurra che anche Marianucci potrebbe essere girato altrove per fare esperienza, magari in una piazza come il Genoa o il Cagliari, prima di prendersi il posto che gli spetta. Come detto, Marianucci non è l’unico nome sulla lista del Napoli per rinforzare la difesa. In queste ore, un altro profilo sta facendo girare la testa ai tifosi: Oumar Solet, il francese dell’Udinese che sembra nato per giocare nel 3-5-2 di Conte. Diversamente da Marianucci, Solet potrebbe arrivare come titolare pronto all’uso, un colosso da affiancare ai big attuali. Si parla di una trattativa più complessa – l’Udinese non lo lascerà andare facilmente – ma De Laurentiis e il ds Manna hanno già dimostrato di saper tirar fuori il coniglio dal cilindro quando serve.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 20:36 by Claudio Mancini