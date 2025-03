Mercato Napoli, Manna scatenato: il secondo colpo in lista dopo Marianucci

Manna scatenato sul mercato: dopo Marianucci il ds azzurro ha in piano di acquistare un altro difensore, con un nome balzato in testa.

Il Napoli si appresta ad un finale di stagione in cui inseguire il sogno Scudetto. Un obiettivo che queste ultime partite dovranno portare però è anche la qualificazione alle coppe europee, il che obbliga anche ad iniziare sin da ora le riflessione sulle mosse di calciomercato utili ad “allungare” la rosa a disposizione di Conte.

Il mirino sembra puntanto in questa fase iniziale soprattutto sulla difesa: sembra già chiuso il primo colpo, cioè quello per Marianucci dell’Empoli. Ma tutti sono concordi nell’affermare che arriverà anche un altro centrale in casa azzurra: svelato chi potrebbe essere.

Napoli, Beukema e non solo: i nomi per la difesa

Secondo l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, la scelta del Napoli è quella di puntare su Sam Beukema. La scelta è ricaduta su di lui più che sugli altri profili e Manna lavorerà sodo per portarlo in azzurro nella prossima stagione.

Non solo lui, però, perché la lista è davvero folta. Al suo fianco bisogna aggiungere infatti anche lo juventino Federico Gatti e il difensore dell’Udinese Oumar Solet. Il quotidiano conferma anche le voci emerse nelle ultime ore che accostano al Napoli Dean Huijsen, che, però, si trova già fuori dai radar azzurri a causa del suo costo eccessivo, che, verosimilmente, potrà essere garantito solo top club del calibro del Real Madrid.

Il primo nella lista è però Beukema, nome che negli indici di gradimento azzurri sembra aver sorpassato tutti i concorrenti, compreso quel Solet che sembrava, invece, essere sempre più in rampa di lancio.

Beukema o Solet? Il duello per il cuore della difesa azzurra

Se c’è una cosa che emerge chiara, è che Sam Beukema ha scavalcato la concorrenza negli indici di gradimento azzurri. Sarà per la sua costanza, per i numeri impressionanti in campionato (27 presenze e una media voto di 6,25 col Bologna) o per quella versatilità che lo rende perfetto sia nella difesa a tre che a quattro.

Eppure, Oumar Solet non è da sottovalutare. La sensazione è che Manna stia giocando una partita a scacchi, valutando non solo il talento, ma anche i costi e le opportunità. Prendere Beukema significherebbe puntare su un giocatore già rodato in Italia, mentre Solet potrebbe essere una scommessa con un potenziale da capogiro. E poi c’è Gatti, che con la Juventus ha dimostrato di saper reggere la pressione: un usato sicuro, come si dice in gergo.

Qualunque sia la scelta, una cosa è certa: il Napoli non vuole lasciare nulla al caso. Dopo Marianucci, il prossimo colpo in difesa potrebbe essere quello che accende l’entusiasmo dei tifosi e dà alla squadra quell’ossatura solida per sognare in grande.