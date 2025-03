Mercato Napoli, Manna punta il suo pupillo: lo aveva portato lui alla Juventus

Novità di calciomercato a sorpresa: Manna avrebbe puntato un suo vecchio pupillo, che aveva scoperto lui ai tempi della Juventus.

Il Napoli continua a programmare il prossimo calciomercato. Le due priorità del club sembrano essere un colpo per la difesa e uno per l’attacco. Sotto il primo piano, Manna sembra essersi già mosso in modo concreto chiudendo anticipatamente il colpo Marianucci, come confermato anche dal suo agente.

Nel reparto difensivo dovrebbe però arrivare anche un alto innesto. Si è tanto chiacchierato di Solet e Beukema, ma spunta anche un vecchio pupillo di Manna.

Napoli su Huijsen: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato per Rai Sport, il Napoli starebbe infatti sondando anche Dean Huijsen. Trasferitosi quest’estate dalla Juventus al Bournemouth, a portarlo in bianconero era stato proprio l’attuale ds azzurro Manna. La trattativa, comunque, sembrebbe al momento alquanto difficile.

Queste le dichiarazioni di Venerato al riguardo:

“Il contatto c’è stato eccome. Neppure informale. Napoli e Bournemouth si sono parlati. Li gioca il pupillo del ds Manna Dean Huijsen. Ma la richiesta inglese è risultata troppo elevata per il Napoli. Il Bournemouth ha chiesto 60 milioni di sterline. Cifra ritenuta eccessiva. Sul centrale difensivo olandese graviterebbe il Real Madrid”.

Insomma, al momento quella per il suo acquisto sembra una pista piuttosto difficile, ma nulla si può escludere visti gli eccellenti rapporti di Manna con il calciatore.

E mentre i tifosi sognano un’estate di grandi arrivi, il lavoro dietro le quinte continua. Il calciomercato è come una partita a scacchi: ogni mossa va studiata con cura, e Manna sembra avere la scacchiera ben chiara in testa. Tra Solet, Beukema e l’affascinante suggestione Huijsen, una cosa è certa: la difesa Napoli 2025 sarà un reparto da tenere d’occhio. E chissà che il vecchio pupillo di Manna non finisca per indossare la maglia azzurra, regalando ai napoletani un motivo in più per esultare.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 13:20 by Felice Leopoldo Luongo