Mercato Napoli, altro che Lucca: la vera prima scelta di Manna per l’attacco

Annunciato l’attaccante su cui sta puntando il Napoli come colpo in estate: altro che Lucca, i radar azzurri hanno puntato un altro bomber.

Il Napoli continua ad inseguire un sogno Scudetto distante tre punti in questo rush finale di stagione. La vicinanza alla fine del campionato obbliga però il ds Manna ad iniziare a svolgere anche le prime valutazioni relative al calciomercato.

Per l’estate, il Napoli verosimilmente effettuerà molti movimenti. Uno dei reparti più coinvolti potrebbe essere l’attacco. Qui potrebbe infatti arrivare sia quell’esterno di fantasia “alla Kvaratskhelia” che non è arrivato a gennaio (si parla tanto al riguardo di Paixao del Feyenoord), ma anche un nuovo vice Lukaku al posto di Simeone. Il nome caldo qui sembra essere invece quello di Lorenzo Lucca.

Napoli, il nome in cima per l’attacco non è Lucca

Ha parlato in diretta delle possibili mosse di mercato azzurre al riguardo il diettore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio nel corso della trasmissione “Radio Goal“. A detta del giornalista, il ver nome in cima alla lista di Manna per la punta non sarebbe affatto Lucca, ma la punta del Parma Ange Yoan Bonny.

Di seguito le sue parole: “Il Napoli prenderà un attaccante centrale e c’è una lista di nomi in cui c’è Lucca, c’è Hojlund, ma la prima scelta è Bonny del Parma: è un nome che mette d’accordo Conte e Manna”. Bonny, 21 anni, francese di origini ivoriane, sta vivendo una stagione da protagonista con il Parma. Con 6 gol in Serie A fino a marzo 2025, il suo nome è già sulla bocca di molti addetti ai lavori. Agile, tecnico e con un fiuto del gol che non passa inosservato, potrebbe essere il colpo a sorpresa del calciomercato Napoli 2025, un investimento per il presente e il futuro. Ange Yoan Bonny: chi è il bomber che piace a Conte e al Napoli? Nato nel 2003, Bonny è un centravanti moderno: non solo un uomo d’area, ma un giocatore capace di svariare, creare spazi e dialogare con i compagni. Arrivato al Parma nel 2021, ha impiegato poco a dimostrare il suo valore anche in Serie A, tanto da attirare l’attenzione di club di Premier League già a gennaio 2025, con offerte però rispedite al mittente dai ducali. Antonio Conte, si sa, ha un debole per gli attaccanti versatili, quelli che sanno sacrificarsi per la squadra ma anche punire gli avversari al momento giusto. Bonny sembra rispondere perfettamente a questo identikit. Non è un caso che il tecnico salentino, insieme a Manna, lo abbia messo in cima alla lista. E se il Parma lo considera incedibile, il Napoli potrebbe dover tirar fuori un’offerta importante per strapparlo alla concorrenza, soprattutto con una Champions League all’orizzonte da giocare.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 20:11 by Felice Leopoldo Luongo